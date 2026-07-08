Mireasa, sezon 13. Concurentele și-au ales rochiile de mireasă! Au curs lacrimi de emoție. Ce ținute au ales pentru căsătorie

Ema, Giulia și Amalia și-au ales rochiile de mireasă și momentul a fost unul mai mult decât emoționant, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Dacă în ediția trecută băieții au fost cei care și-au ales costumele de mire, iată că a venit și momentul ca fetele să își aleagă rochiile de mireasă! Astfel, Giulia, Amalia și Ema și-au luat inima în dinți și au mers la magazin, pentru a trăi unul dintre cele mai frumoase momente din viața unei tinere. Descoperă ce rochii de mireasă au ales tinerele, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Concurentele și-au ales rochiile de mireasă! Au curs lacrimi de emoție. Ce ținute au ales pentru căsătorie, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Giulia, Amalia și Ema au avut parte de clipe extrem de emoționante, căci au mers la magazin pentru a-și alege rochiile de mireasă! Cu emoție, acestea au pășit în interior și au probat diferite ținute, împărtișindu-și părerile și alegând ce ținută le-a plăcut cel mai mult pentru ziua cea mare, în care vor spune „DA” și își vor uni astfel destinul cu alesul inimii lor.

„Nu am avut emoții până să ajung aici și să încep să probez rochițele. Când m-an văzut a început să mi se taie respirație și mi-au dat lacrimile”, a mărturisit Ema, care a profitat de moment să facă și o dezvăluire.

Aceasta a spus că, în trecut, și-a cumpărat o rochie de mireasă fără să o probeze și ulterior nu a mai avut ocazia să o poarte, așa că a considerat că este vorba despre un semn că nu îi fusese scris să se întâmple atunci căsătoria.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alexandru a transmis mamei sale un mesaj complet neașteptat, după ce a citit scrisoarea de la ea! Ce i-a zis

Ulterior, Amalia a fost cea care a probat două ținute. A ales cu inima și rochia aleasă de ea a fost una tip sirenă, așa cum anticipase și Sebastian, partenerul ei.

A urmat Giulia, care a probat două ținute și apoi a ales-o pe cea care i s-a potrivit mai bine. Au curs lacrimi de fericire și tinerele au trăit astfel un moment cu totul și cu totul special!

La magazin, în timpul probei, un detaliu observat de mulți fani a fost faptul că tinerele s-au încurajat, și-au făcut complimente, s-au sfătuit toate în alegerea rochiei perfecte, ba chiar au făcut și numeroase glume, ca să „nu leșine de emoție”.

Ulterior, în platoul emisiunii, cele trei concurente au încercat să împărtășească din trăirile avute, însă lacrimile de emoție le-au copleșit.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.