Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 17 aprilie 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 17 aprilie 2026.

Săptămâna Mireasa care s-a încheiat a fost marcată de momente importante. Concurenții au sărbătorit Paștele împreună și au primit gânduri bune de la familii. Chiar dacă au avut parte de momente de liniște și iubire, unii concurenți au avut parte și de tensiuni. Alexandru a făcut declarații controversate despre unii colegi, motiv pentru care Sebastian și Alan s-au activat și i-au răspuns iubitului Giuliei. Un alt moment semnificativ din această săptămână au fost acela când a sunat AdrenaLINIA, iar concurenții i-au trimis în cursa de eliminare pe Larisa, Răzvan și Marian. Trei noi concurenți au intrat în competiție pe 16 aprilie: Ciprian, Denis și Raluca. După toate aceste evenimente, iată cine sunt cei mai votați concurenți de public!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 17 aprilie 2026

În Gala Mireasa din 17 aprilie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Cătălina

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Fata Săptămânii este: Roxana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Răzvan

Băiatul Săptămânii este: Dorian

În urma votului fulger, doamna Cătălina a fost desemnată Mama Săptămânii.

La jumătatatea galei, Simona Gherghe a anunțat că o mamă a blocat-o pe iubita fiului adoptiv. În acest context, fanii Mireasa au primit șansa de a vota din nou Mama Săptămânii, în cunoștință de cauză: „Avem o situație excepțională. Dacă în mod normal dădeam blocările mamelor la finalul emisiunii, acum o să le dăm în acest moment. S-a întâmplat ceva ce nu a mai fost până acum cel puțin în acest sezon”, a anunțat Simona Gherghe.

Dacă ar fi câștigat doamna Mihaela, Alan și Ema nu ar fi putut interacționa o săptămână.