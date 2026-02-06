Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 februarie 2026

În Gala live de vineri, 6 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână pentru a vota Mama, Fata și Băiatul Săptămânii. Alegerea oamenilor de acasă a fost una de-a dreptul neașteptată.

Tensiunile s-au simțit din plin în casa Mireasa: Meciul Iubirii în această săptămână. Daniela, Darius și doamna Melinda au fost pe buzele tuturor, generând o mulțime de reacții neașteptate pe baza alegerilor și dezvăluirilor făcute.

Și doamna Mihaela s-a făcut remarcată în cadrul show-ului matrimonial după ce a intrat într-o discuție acidă cu fetele, în mod special cu Halima. Cele două și-au spus cuvinte dure fără a mai ține cont de camerele de filmat.

De asemenea, George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere, însă liniștea dintre cei doi a fost tulburată de o confesiune uluitoare a fetei. Tânărul a fost foarte deranjat de mărturisirile pe care le-a făcut concurenta cu privire la Marian.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul meu”

Printre cei care au decis să se apropie mai mult în sezonul 13 Mireasa se numără și Sebastian cu Roxana. Cei doi au atras atenția cu legătura specială pe care o au. Și în cazul lor au apărut diferite discuții pentru că tânăra a ieșit la un date cu Adi, noul concurent al show-ului matrimonial.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 6 februarie 2026

După o săptămână intensă și plină de evenimente neașteptate, Simona Gherghe a ținut în suspans concurenții și mamele cu un anunț important. Prezentatoarea TV a dezvăluit Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala de vineri din Mireasa sezonul 13, de pe 6 februarie 2026.

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxi

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxana

Fata Săptămânii este: Amalia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Adrian a fost eliminat din competiția show-ului matrimonial în Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.