Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț foarte important. De asemenea, George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere.

Telespectatorii au avut parte de o surpriză de proporții în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026. Imaginile cu Larisa și George în ipostaze apropiate au luat-o prin surprindere până și pe Simona Gherghe.

Luminile s-au stins, iar Larisa și George au avut parte de o discuție intensă și sinceră la Mireasa sezonul 13

Întâlnirea din afara casei Mireasa i-a ajutat pe Larisa și George să înțeleagă că se află pe aceeași lungime de undă. Cei doi au petrecut mai mult timp împreună după ce au ieșit la date. Mai mult, aceștia s-au declarat într-o cunoaștere atunci când Simona Gherghe le-a pus întrebarea.

„Ăștia tac și fac! M-ați luat pe nepregătite!”, a fost reacția prezentatoarei TV.

De asemenea, concurenții au avut parte de un moment profund în casa show-ului matrimonial. Aceștia se aflau într-un loc retras atunci când luminile s-au stins. Atmosfera liniștitoare i-a făcut pe cei doi să își facă dezvăluiri neașteptate.

„Mi s-a părut că ești rece, indiferentă”, a spus George despre prima impresie pe care i-a lăsat-o Larisa.

„Așa ești la început, până cunosc omul”, a răspuns fata.

„Îți place că nu mă uit la niciuna?”, a întrebat-o concurentul în glumă.

„Ador. Îmi dai palpitații câteodată când dansezi cu fetele. Toate! (...) Mai glumim, ce le iei așa în serios?”, a mai adăugat Larisa.

Ce anunț important a făcut Simona Gherghe în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026

La finalul ediției de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat pe toată lumea că un băiat urmează să intre în casa show-ului matrimonial marți. Mai mult, prezentatoarea TV a oferit și câteva detalii despre noul concurent.

„Băiatul care intră mâine, are 26 de ani, vine din Torino are 1.80 cm, cântă muzică populară”, a zis ea.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

