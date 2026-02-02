Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe

Mireasa, sezon 13. George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere. Ce anunț important a făcut Simona Gherghe

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț foarte important. De asemenea, George și Larisa s-au declarat într-o cunoaștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 15:47 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 16:58

Telespectatorii au avut parte de o surpriză de proporții în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026. Imaginile cu Larisa și George în ipostaze apropiate au luat-o prin surprindere până și pe Simona Gherghe.

Luminile s-au stins, iar Larisa și George au avut parte de o discuție intensă și sinceră la Mireasa sezonul 13

Întâlnirea din afara casei Mireasa i-a ajutat pe Larisa și George să înțeleagă că se află pe aceeași lungime de undă. Cei doi au petrecut mai mult timp împreună după ce au ieșit la date. Mai mult, aceștia s-au declarat într-o cunoaștere atunci când Simona Gherghe le-a pus întrebarea.

„Ăștia tac și fac! M-ați luat pe nepregătite!”, a fost reacția prezentatoarei TV.

De asemenea, concurenții au avut parte de un moment profund în casa show-ului matrimonial. Aceștia se aflau într-un loc retras atunci când luminile s-au stins. Atmosfera liniștitoare i-a făcut pe cei doi să își facă dezvăluiri neașteptate.

„Mi s-a părut că ești rece, indiferentă”, a spus George despre prima impresie pe care i-a lăsat-o Larisa.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata

„Așa ești la început, până cunosc omul”, a răspuns fata.

„Îți place că nu mă uit la niciuna?”, a întrebat-o concurentul în glumă.

„Ador. Îmi dai palpitații câteodată când dansezi cu fetele. Toate! (...) Mai glumim, ce le iei așa în serios?”, a mai adăugat Larisa.

Ce anunț important a făcut Simona Gherghe în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026

La finalul ediției de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat pe toată lumea că un băiat urmează să intre în casa show-ului matrimonial marți. Mai mult, prezentatoarea TV a oferit și câteva detalii despre noul concurent.

„Băiatul care intră mâine, are 26 de ani, vine din Torino are 1.80 cm, cântă muzică populară”, a zis ea.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Larisa, George și Simona Gherghe la Mireasa sezon 13
+5
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata... Ce a spus Sorin după ce a fost pozat alături de Ștefania într-un local. Fostul concurent Mireasa sezon 12 a primit criti...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Observatornews.ro Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Citește și
Mireasa, sezon 13. O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii
Mireasa, sezon 13. O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a introdus o schimbare importantă în acest sezon! Despre ce este vorba
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a introdus o schimbare importantă în acest sezon! Despre ce este vorba
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci de mii de soldați și voluntari
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice:
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x