Cât au crescut copiii lui Liviu Vârciu și ai Andei. Imagine superbă cu Anastasia și Matei: „Familia mea îmi ține inima întreagă”

Copiii lui Liviu Vârciu și ai Andei, soția lui, cresc pe zi ce trece și le bucură zilele părinților. Recent, Anda a publicat o fotografie rară de familie.

Anda și Liviu Vârciu publică rar imagini cu copiii lor, iar fanii s-au bucurat să vadă recent un tablou superb de familie.

De curând, soții Vârciu au fost nași de botez, iar Anda a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de finuțul, soțul și copiii ei. „Îmi țin finuțul în brațe, iar familia mea îmi ține inima întreagă”, a scris soția lui Liviu Vârciu pe rețelele sociale.

„Familia mea îmi ține inima întreagă”. Liviu Vârciu și Anda Călin, imagine superbă alături de copiii lor

Anastasia are aproape 9 ani, iar Matei are aproape 6 ani, iar amândoi sunt doi copii frumoși și veseli. Fanii au fost încântați să vadă ce familie frumoasă are Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu și Anda sunt într-o relație de aproximativ un deceniu și sunt căsătoriți de aproape 2 ani.

Cei doi s-au cununat atât civil cât și religios pe 23 august 2024, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Prezentatorul TV trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Anda Călin, care i-a dăruit doi copii superbi. Dacă în 2017, a adus-o pe lume pe Anastasia, trei ani mai târziu, în anul 2020, familia s-a mărit cu încă un membru, de data asta un băiețel: Liviu Matei.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, în urmă cu câțiva ani, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.