Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda

Mireasa, sezon 13. Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela nu a mai putut ascunde faptul că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Descoperă ce i-a zis doamna Melinda.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 14:38 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:26

La scurt timp după ce a fost prezentată Daniela și s-au aflat detalii despre trecutul ei dureros, tânăra nu a mai putut ascunde o informație legată de viața ei. Cu lacrimi în ochi, aceasta a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Ieri, Sebastian a avut o întrebare cheie pentru Paula și își reitera anumite principii. Pe fondul discuțiilor iscate, Daniela a mărturisit și ea că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți dintr-o greșeală. Cu lacrimi în ochi, Daniela a simțit nevoia să scape astfel de o piatră de pe suflet.

„Și eu am avut legătură cu acest lucru, din cauza faptului că mama primului meu prieten m-a sunat și mai jignit extrem de tare, ca și cum fac *** pe la tomberoane, am fost judecată că nu sunt bună de nimic și că nu o să reușesc nimic în viața asta. La 18 ani am considerat că ăsta e primul, e singurul loc care mă poate ridica, să fac bani. Mereu am auzit că sunt prea sensibilă, că nu sunt bună de nimic, că nu o să mă ridic, că nu sunt bună de nimic. Pentru o perioadă de trei săptămâni sau o lună am încercat și eu. Nu vreau milă”, a zis tânăra cu lacrimi în ochi.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adrian a dezvăluit ce simte pentru Halima, iar tânăra a avut o reacție complet neașteptată. Ce a urmat

„Trecutul e trecut. Nu ne interesează de hate. Trecutul e trecut. Nu e milă. Stai liniștită, cine te acceptă te acceptă așa, cu tot cu trecutul tău, cu toate. Contează doar viitorul”, i-a zis Melinda.

„Nu vreau să mă apropii de Darius tocmai din cauza asta, vreau să plec acasă”, a mai spus Daniela, care nu și-a mai putut stăpăni emoțiile, în urma confesiunii pe care a făcut-o.

Ulterior, Giulia a încercat să o consoleze și să îi spună că cel care contează e doar viitorul: „te distrugi singură psihic, trebuie să mergi înainte, nu poți să te îngropi în trecut”.

„Nu vreau să vă pătez imaginea”, a zis Daniela către doamna Melinda, cu lacrimi în ochi.

Doamna Melinda nu a părut deloc afectată de confesiunile Danielei, ba chiar i-a zis că împreună vor trece toți peste toate, oferindu-se astfel să îi fie alături tinerei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 ianuarie a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să vezi ce alte detalii au mai ieșit la iveală și ce s-a mai întâmplat.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu daniela, melinda si giulia de la mireasa sezonul 13
+2
Mai multe fotografii

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Mireasa, sezon 13. Adrian a dezvăluit ce simte pentru Halima, iar tânăra a avut o reacție complet neașteptată. Ce a urma... Mireasa, sezon 13. Cine este Roxana. Dezvăluirile tinerei au luat prin surprindere băieții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cine este Halima. Concurenta a spus ce viață grea a trăit încă din copilărie. Ce traume a suferit
Mireasa, sezon 13. Cine este Halima. Concurenta a spus ce viață grea a trăit încă din copilărie. Ce traume a...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum a reacționat Alexandru când a ajuns în preajma Giuliei și ce i-a dat. Camerele de filmat au surprins totul
Mireasa, sezon 13. Cum a reacționat Alexandru când a ajuns în preajma Giuliei și ce i-a dat. Camerele de filmat...
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de mămica celebră
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de dolari pentru un loc permanent
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO BZI
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj Jurnalul
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x