Mireasa, sezon 13. Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela nu a mai putut ascunde faptul că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Descoperă ce i-a zis doamna Melinda.

La scurt timp după ce a fost prezentată Daniela și s-au aflat detalii despre trecutul ei dureros, tânăra nu a mai putut ascunde o informație legată de viața ei. Cu lacrimi în ochi, aceasta a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Ieri, Sebastian a avut o întrebare cheie pentru Paula și își reitera anumite principii. Pe fondul discuțiilor iscate, Daniela a mărturisit și ea că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți dintr-o greșeală. Cu lacrimi în ochi, Daniela a simțit nevoia să scape astfel de o piatră de pe suflet.

„Și eu am avut legătură cu acest lucru, din cauza faptului că mama primului meu prieten m-a sunat și mai jignit extrem de tare, ca și cum fac *** pe la tomberoane, am fost judecată că nu sunt bună de nimic și că nu o să reușesc nimic în viața asta. La 18 ani am considerat că ăsta e primul, e singurul loc care mă poate ridica, să fac bani. Mereu am auzit că sunt prea sensibilă, că nu sunt bună de nimic, că nu o să mă ridic, că nu sunt bună de nimic. Pentru o perioadă de trei săptămâni sau o lună am încercat și eu. Nu vreau milă”, a zis tânăra cu lacrimi în ochi.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adrian a dezvăluit ce simte pentru Halima, iar tânăra a avut o reacție complet neașteptată. Ce a urmat

„Trecutul e trecut. Nu ne interesează de hate. Trecutul e trecut. Nu e milă. Stai liniștită, cine te acceptă te acceptă așa, cu tot cu trecutul tău, cu toate. Contează doar viitorul”, i-a zis Melinda.

„Nu vreau să mă apropii de Darius tocmai din cauza asta, vreau să plec acasă”, a mai spus Daniela, care nu și-a mai putut stăpăni emoțiile, în urma confesiunii pe care a făcut-o.

Ulterior, Giulia a încercat să o consoleze și să îi spună că cel care contează e doar viitorul: „te distrugi singură psihic, trebuie să mergi înainte, nu poți să te îngropi în trecut”.

„Nu vreau să vă pătez imaginea”, a zis Daniela către doamna Melinda, cu lacrimi în ochi.

Doamna Melinda nu a părut deloc afectată de confesiunile Danielei, ba chiar i-a zis că împreună vor trece toți peste toate, oferindu-se astfel să îi fie alături tinerei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 ianuarie a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii ca să vezi ce alte detalii au mai ieșit la iveală și ce s-a mai întâmplat.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.