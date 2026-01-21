Mireasa, sezon 13. Adrian a dezvăluit ce simte pentru Halima, iar tânăra a avut o reacție complet neașteptată. Ce a urmat

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Adrian a dezvăluit ce simte pentru Halima, iar tânăra a avut o reacție complet neașteptată.

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Raluca Preda s-a întâlnit în platoul show-ului matrimonial cu toți concurenții pentru a sta de vorbă cu ei despre cele întâmplate, despre ce au mai surprins camerele de filmat și despre ce sentimente, trăiri sau păreri au mai apărut între timp.

Un moment cu totul surprinzător a fost atunci când Adrian și-a luat inima în dinți și, de față cu toată lumea prezentă, a dezvăluit faptul că o place pe Halima. Încrezător, acesta a spus că o vede o femeie frumoasă și o atrage la ea felul diferit al acesteia de a fi.

Halima a avut o reacție neașteptată și a părut că se fâstâcește și că se rușinează, semn că vorbele tânărului nu au lăsat-o deloc indiferentă. La insistențele prezentatoarei, tânăraa a recunoscut faptul că totul este reciproc și că, de fapt, și ea îl place pe Adrian și și-ar dori să se cunoască mai bine în viitorul apropiat. La îndemnul Ralucăi Preda, tânărul a luat-o de mână pe Halima, ca să îi calmeze numeroasele emoții ce o încercau în emisiune. Totuși, Halima nu s-a ferit și a acceptat, acest lucru fiind, de fapt, încă o confirmare a faptului că cei doi se plac și doresc să se cunoască mai mult.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

