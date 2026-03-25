Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius și-au petrecut noaptea împreună. Ce au spus despre imaginile surprinse de camere

La Mireasa Capriciile Iubirii, în ediția de pe 24 martie 2026, au fost difuzate imagini cu Darius și Daniela, care au petrecut o noapte împreună. 

Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 11:48 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 12:02

La petrecerea de sâmbătă seara, Darius i-a rugat pe Mirele, Mireasa și Mama Săptămânii să facă o cerere la camera de producție pentru ca el și Daniela să poată dormi împreună. Dorința li s-a îndeplinit, iar cei doi au petrecut noaptea împreună.

Daniela și Darius și-au petrecut noaptea împreună. Cum i-au surprins camerele de filmat și cum a reacționat doamna Melinda la vizionarea imaginilor: „A fost incendiu!”

Camerele de filmat au surprins apropieri, atingeri și șoapte între cei doi îndrăgostiți, iar imaginile difuzate la Capricii au fost vizionate inclusiv de doamna Melinda, mama băiatului.

„N-am făcut absolut nimic, ne-am dorit, am vrut, ne-am abținut, a fost greu, dar ne-am abținut. Dorința a fost mare. Decât să ne certăm, mai bine să ne iubim”, a spus Darius la Capricii, după difuzarea imaginilor.

„Îi înțeleg, sunt tineri, atracția este mare, e normal”, a spus doamna Melinda.

În platou au fost prezenți și Roxana și Dorian, care i-au susținut pe cei doi la cererea de a petrece noapte împreună. În timp ce Dorian a spus că și el s-ar vedea în asemenea ipostază, pentru că este genul de persoană care face ceea ce simte, Roxana a spus că ea nu ar face la fel: „Nu m-aș vedea în această postură. Deloc. Eu sunt mai pudică, intimitatea mea și nu aș vrea să o dezvălui nimănui. Îi înțeleg și pe ei. Focul se aprinde rapid”, a spus Roxana.

„Dar nici noi nu am dezvăluit. Focul? A fost incendiu!”, a spus Darius.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

