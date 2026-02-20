Mireasa, sezon 13. Daniela și Halima au fost implicate într-un nou scandal. De la ce a pornit cearta: „Eu nu-i permit!”

Daniela și Halima au fost protagonistele unui nou scandal de proporții în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două s-au certat dintr-un motiv neașteptat. Conflictul dintre ele a degenerat rapid, motiv pentru care fetele și doamna Cătălina au intervenit.

Tensiunile au atins cote maxime în casa show-ului matrimonial. De data aceasta, Halima a răbufnit în fața Danielei. Cele două au început să se certe dintr-un motiv banal, în bucătăria Mireasa: Meciul Iubirii.

De asemenea, spiritele s-au încins atunci când Daniela a afirmat că Halimei îi place de Dorian. Vorbele sale au înfuriat-o pe concurentă. Așadar, tânăra nu s-a mai putut abține și stârnit o ceartă de proporții.

„Te rog frumos să nu mai faci afirmări de genul la adresa mea, iar cu asta am terminat orice fel de discuție. N-am fost eu aia care a spus că-i place de un băiat și s-a pus în spatele altuia. Nu-ți permite să faci adresări de genul la numele mele. (...) Îmi place mie de Dorian?”, i-a pus Halima.

„Eu am dreptul la replică sau nu am? Nu știu, tu te îmbrățișezi cu el!”, a răspuns Daniela.

Doamna Cătălina și fetele au intervenit în cearta dintre Halima și Daniela, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Doamna Cătălina nu s-a putut abține și a intervenit în discuția celor două. Mai mult, aceasta a încercat să-i țină partea Halimei. De asemenea, și fetele au vrut să calmeze spiritele, însă eforturile lor au fost în zadar.

„Păi și care e treaba ta? E prea mult!”, a spus doamna Cătălina către Daniela.

„Exagerezi! Dă-te-n colo, frate! Lasă-mă în pace, uită-te ce faci tu!”, a fost replica Halimei, vizibil enervată de cuvintele colegei sale de platou.

„Calmează-te! Te-ai supărat că a auzit Marian?”, a fost întrebarea Danielei care a deranjat-o și mai tare pe Halima.

„Cinstita pământului a venit aici! Eu nu-i permit! Și familia mea se uită la mine, nu suport să facă afirmații de genul.”, a mai zis concurenta.

Cearta dintre Halima și Daniela a continuat în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii, unde au vorbit despre adevăratul motiv al conflictului. În cadrul emisiunii, doamna Mihaela a punctat faptul că se vede mai multă răutate din partea Danielei de câteva zile.

