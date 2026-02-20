Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Daniela și Halima au fost implicate într-un nou scandal. De la ce a pornit cearta: „Eu nu-i permit!”

Daniela și Halima au fost protagonistele unui nou scandal de proporții în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două s-au certat dintr-un motiv neașteptat. Conflictul dintre ele a degenerat rapid, motiv pentru care fetele și doamna Cătălina au intervenit.

Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 11:40 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 12:12

Tensiunile au atins cote maxime în casa show-ului matrimonial. De data aceasta, Halima a răbufnit în fața Danielei. Cele două au început să se certe dintr-un motiv banal, în bucătăria Mireasa: Meciul Iubirii.

De asemenea, spiritele s-au încins atunci când Daniela a afirmat că Halimei îi place de Dorian. Vorbele sale au înfuriat-o pe concurentă. Așadar, tânăra nu s-a mai putut abține și stârnit o ceartă de proporții.

„Te rog frumos să nu mai faci afirmări de genul la adresa mea, iar cu asta am terminat orice fel de discuție. N-am fost eu aia care a spus că-i place de un băiat și s-a pus în spatele altuia. Nu-ți permite să faci adresări de genul la numele mele. (...) Îmi place mie de Dorian?”, i-a pus Halima.

„Eu am dreptul la replică sau nu am? Nu știu, tu te îmbrățișezi cu el!”, a răspuns Daniela.

Doamna Cătălina și fetele au intervenit în cearta dintre Halima și Daniela, de la Mireasa: Meciul Iubirii

Doamna Cătălina nu s-a putut abține și a intervenit în discuția celor două. Mai mult, aceasta a încercat să-i țină partea Halimei. De asemenea, și fetele au vrut să calmeze spiritele, însă eforturile lor au fost în zadar.

„Păi și care e treaba ta? E prea mult!”, a spus doamna Cătălina către Daniela.

„Exagerezi! Dă-te-n colo, frate! Lasă-mă în pace, uită-te ce faci tu!”, a fost replica Halimei, vizibil enervată de cuvintele colegei sale de platou.

„Calmează-te! Te-ai supărat că a auzit Marian?”, a fost întrebarea Danielei care a deranjat-o și mai tare pe Halima.

„Cinstita pământului a venit aici! Eu nu-i permit! Și familia mea se uită la mine, nu suport să facă afirmații de genul.”, a mai zis concurenta.

Cearta dintre Halima și Daniela a continuat în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii, unde au vorbit despre adevăratul motiv al conflictului. În cadrul emisiunii, doamna Mihaela a punctat faptul că se vede mai multă răutate din partea Danielei de câteva zile.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
