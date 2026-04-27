Mireasa, sezon 13. Daniela, tot mai nemulțumită de Darius. Ce i-a reproșat și de ce a răbufnit. Doamna Melinda, în lacrimi

În ediția din 27 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală mai multe detalii despre nemulțumirile Danielei la adresa lui Darius. Se pare că tânăra este din ce în ce mai nemulțumită.

Au ieșit scântei în ediția din 27 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, căci Daniela a „explodat” și nu și-a mai putut ascunde nemulțumirile legate de relația sa cu Darius. Tânăra a arătat faptul că este extrem de nemulțumită de partenerul ei, deși au sărbătorit doi ani de relație. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și care este cauza nemulțumirii concurentei.

Deși au sărbătorit de curând două luni de relație, problemele din cuplul format din Darius și Daniela sunt departe de a se fi sfârșit. Paula i-a sugerat tinerei să aibă mai multă răbdare cu iubitul ei, dar tânăra a zis că nu mai e dispusă să lase de la ea, căci a făcut acesta lucru în fosta relație și a ajuns să se simtă precum o mamă, nu o iubită.

Când s-a întâlnit cu Darius, la aniversarea relației, ceea ce trebuia să fie o întâlnire romantică s-a transformat într-o discuție plină de reproșuri și discuții aprinse.

„Simt că nu mă înțelegi. Cum ai reacționa dacă ne-am despărți?”, a spus concurenta, care i-a reproșat faptul că mereu el îi aduce numai reproșuri și argumente negative.

Darius a negat și a spus că l-a deranjat atitudinea ei superioară. Discuțiile au continuat și în platoul emisiunii, acolo unde concurenta a „explodat” și nu a mai ținut cont de nimic.

Daniela a spus că se simte neînțeleasă și că mereu Darius este pus într-o lumină bună de către mama lui, lucru ce o face pe ea să treacă pe locul doi. Totuși, tânăra a zis că nu mai vrea să treacă peste anumite lucruri, doar de dragul emisiunii și de dragul relației cu Darius. De ce a plâns doamna Melinda și ce a mai avut de zis Daniela?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

