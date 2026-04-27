Mireasa, sezon 13. Prin ce situație a trecut Claudia și ce se întâmplă cu ea și Daniel. De ce a plâns și ce a recunoscut

În ediția din 27 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut vedea cu ce frământări s-a confruntat Claudia în ultima perioadă, din cauza lui Daniel.

O nouă săptămână a început în forță în casa Mireasa sezonul 13. Simona Gherghe a prezentat imagini cu numeroasele frământări pe care le-a avut Claudia la adresa lui Daniel. Camerele de filmat au surprins care a fost starea tinerei, dar și cu ce situații s-a confruntat în ultima perioadă.

Când toată lumea credea că lucrurile au început să se liniștească între Claudia și Daniel, iată totuși că noi tensiuni au apărut între cei doi.

În ultima perioadă, tânăra a început să nu mai fie atât de sigură de faptul că Daniel o iubește, ba chiar a mărturisit acest lucru celor din casă, atunci când a cerut sfaturi și îndrumări.

„Există un bărbat care să nu aibă un deranj la adresa mea? Mi se pare ciudat să nu fie ceva care să îl deranjeze la mine, mă pune pe gânduri”, a mărturisit Claudia, încercând să discute cu Ema, pentru a-și lămuri anumite dileme.

Claudia a părut tot mai tristă și pierdută pe gânduri și i-a reproșat lui Daniel faptul că stă indiferent atunci când ea suferă, lucru ce o enervează la culme. Mai mult decât atât, concurenta a explicat faptul că ea știe ce are de oferit unui bărbat pentru ca acesta să se simtă iubit, însă nu poate spune același lucru despre el. Mai exact, aceasta a explicat faptul că nu se simte iubită, apreciată și răsfățată, așa cum ar trebui, explicând faptul că Daniel doar spune că o iubește, însă nu și arată acest lucru. Tensiunile nu au scăzut nici când familia lui Daniel a venit în vizită, în casa Mireasa.

Supărarea a făcut-o pe Claudia chiar să invoce din nou despărțirea. Într-unul dintre materiale, aceasta a fost filmată când îi spune partenerului ei: „La mine, de la dragoste la ură este un pas. Nici nu vreau să te mai văd. Mi se face scârbă!”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

