Mireasa, sezon 13. Darius i-a cerut explicații Danielei după alegerea fetei de la petrecerea de sâmbătă: „De ce mă iei de fraier?”

Darius și Daniela au avut parte de o nouă discuție acidă la petrecerea de sâmbătă, 7 februarie 2026, de la Mireasa. Tânărul a simțit să-i ceară explicații tinerei după ce a ales să iasă la un mic dejun cu Adi.

Tensiunile nu au ajuns la final între Daniela și Darius. Băiatul a confruntat-o din nou pe fată în timpul petrecerii de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta și-a dorit să afle motivul pentru care tânăra l-a ales pe Adi pentru un mic dejun împreună.

„De ce mă iei de fraier?”, a întrebat-o Darius.

„Adică?”, i-a răspuns Daniela

De asemenea, tânărul a ținut să explice și motivul pentru care a ales-o pe Amalia.

„Orice fac eu nu-i bine. Puteai să-mi spui din prima săptămână că nu mă vrei. Am ales-o pe Amalia pentru că ai spus ieri în live că dacă mă apropii de tine o să te distanțezi. (...) Eu chiar nu mai înțeleg. Mi-am dat seama că eu sunt un nimeni pentru tine”, a mai adăugat el, vizibil deranjat.

Daniela a pus punct, încă o dată, interacțiunii cu Darius la Mireasa: Meciul Iubirii

În urma discuției, Daniela a ținut să pună punct interacțiunii cu Darius pentru încă o dată, iar gestul ei l-a luat prin surprindere.

„Eu consider că vreau să încep un nou capitol, o nouă etapă. E ceva greșit în asta? Mie mi-a plăcut de tine. Eu nu pot să mă supăr că ai ales-o pe Amalia, dar tu te superi că l-am ales pe Adi pentru un mic dejun”, a punctat Daniela.

„Chestiile astea nu sunt normale!”, i-a precizat Darius.

„Mi-am învățat lecția, iar tocmai de asta vreau să ne evităm complet!”, i-a scos în evidență concurenta.

În emisia live de luni, 9 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, Darius a avut o serie de acuzații la adresa Danielei. Mai mult, în conflictul celor doi a intervenit și doamna Melinda cu o replică neașteptată.

„Nu o văd pe Daniela asumată și nici sinceră”, a dezvăluit băiatul.

„Îl prostești cum vrei tu! E manipulatoare!”, a ținut doamna Melinda să spună.

Darius a simțit nevoia să se apropie de Amalia la Mireasa: Meciul Iubirii

După ce s-a lovit de refuzul Danielei, Darius a mers la Amalia pentru a purta o discuție sinceră cu ea. De asemenea, tânărul a încercat să se apropie mai mult de concurentă, spunându-i că și-ar dori să o cunoască mai bine.

„Să știi că îmi place de tine, mi-ar plăcea să te cunosc”, a spus Darius către Amalia.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 9 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

