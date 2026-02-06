Mireasa, sezon 13.Ce fete au intrat în cursa de eliminare. Pe cine au votat mamele

Antena Căutare
În Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Măștile Iubirii, mamele și fetele au primit o sarcină dificilă de la Simona Gherghe. Acestea au fost nevoite să voteze două concurente pe care le-ar vrea acasă.

Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 16:02 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 16:54

Mamele și fetele au trecut printr-o situație neașteptată la Mireasa: Măștile Iubirii. Acestea au fost rugate să nominalizeze două concurente pe care le-ar elimina din show-ul matrimonial. Alegerea nu a fost deloc ușoară pentru ele.

„Vă rog să scrieți pe cartonașul din plic două fete care să părăsească emisiunea. Nu aveți voie să vă votați pe voi înșivă. Aliz are imunitate pentru că abia a intrat. E complicat, știu, e cel mai greu vot de până acum, nu?”, le-a anunțat prezentatoarea TV.

Ce fete au fost propuse la eliminare în gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Măștile Iubirii

În cele din urmă, Simona Gherghe a deschis plicul cu voturile fetelor și mamelor, iar rezultatele au fost de-a dreptul neașteptate. Cele mai multe voturi din casă s-au dus către Paula și Claudia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie asumat"

Doamna Mihaela a decis să voteze pe Daniela și Amalia, în timp ce doamna Melinda le-a ales pe Claudia și Paula. Doamna Niculina a hotărât că Paula și Claudia ar trebui să plece acasă, iar doamna Cătălina le-a nominalizat pe Halima și Paula.

De asemenea, și voturile fetelor au fost extrem de importante.

„Paula și Claudia o să intrați în cursă de eliminare!”, a anunțat prezentatoarea TV.

Cele două vor intra în cursa de eliminare alături de o a treia fată. Diana a propus-o, atunci când a plecat din casă, pe Roxi.

„Este puțin diferită de celelalte fete!”, a spus Diana.

„Nu mă așteptam!”, a fost reacția lui Roxi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții de la Mireasa sezon 13
Simona Gherghe la Mireasa într-un costum alb

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

