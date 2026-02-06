Mireasa, sezon 13.Ce fete au intrat în cursa de eliminare. Pe cine au votat mamele

În Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Măștile Iubirii, mamele și fetele au primit o sarcină dificilă de la Simona Gherghe. Acestea au fost nevoite să voteze două concurente pe care le-ar vrea acasă.

Mamele și fetele au trecut printr-o situație neașteptată la Mireasa: Măștile Iubirii. Acestea au fost rugate să nominalizeze două concurente pe care le-ar elimina din show-ul matrimonial. Alegerea nu a fost deloc ușoară pentru ele.

„Vă rog să scrieți pe cartonașul din plic două fete care să părăsească emisiunea. Nu aveți voie să vă votați pe voi înșivă. Aliz are imunitate pentru că abia a intrat. E complicat, știu, e cel mai greu vot de până acum, nu?”, le-a anunțat prezentatoarea TV.

Ce fete au fost propuse la eliminare în gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Măștile Iubirii

În cele din urmă, Simona Gherghe a deschis plicul cu voturile fetelor și mamelor, iar rezultatele au fost de-a dreptul neașteptate. Cele mai multe voturi din casă s-au dus către Paula și Claudia.

Doamna Mihaela a decis să voteze pe Daniela și Amalia, în timp ce doamna Melinda le-a ales pe Claudia și Paula. Doamna Niculina a hotărât că Paula și Claudia ar trebui să plece acasă, iar doamna Cătălina le-a nominalizat pe Halima și Paula.

De asemenea, și voturile fetelor au fost extrem de importante.

„Paula și Claudia o să intrați în cursă de eliminare!”, a anunțat prezentatoarea TV.

Cele două vor intra în cursa de eliminare alături de o a treia fată. Diana a propus-o, atunci când a plecat din casă, pe Roxi.

„Este puțin diferită de celelalte fete!”, a spus Diana.

„Nu mă așteptam!”, a fost reacția lui Roxi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

