Mireasa, sezon 13. Ce concurentă i-a rămas în minte lui Adrian după eliminare. Cum a reacționat fata când și-a auzit numele

În Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, Adrian a fost nevoit să părăsească emisiunea. În urma voturilor publicului, concurentul a fost eliminat din casa show-ului matrimonial.

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 13:42 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 13:57
Mamele, fetele și băieții au avut parte de o Gală intensă vineri, 6 februarie 2026. S-au discutat subiecte delicate, replicile acide nu au întârziat să apară, iar spiritele s-au încins imediat între concurenți.

De asemenea, o eliminare a avut loc în a patra săptămână a competiției. Oamenii de acasă au votat ca Adrian să părăsească emisiunea. Așadar, tânărul a avut cele mai multe nominalizări în cursa de eliminare la care a participat alături de Alan și Marian.

Vestea l-a luat prin surprindere pe concurent. Acesta a scos în evidență că și-ar fi dorit să se mai bucure de experiența Mireasa: Meciul Iubirii, însă pleacă acasă cu zâmbetul pe buze pentru că a trăit un astfel de moment.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 februarie 2026

Invitat la Mireasa - Capriciile Iubirii, Adrian a dezvăluit un detaliu neașteptat despre concurenta care i-a rămas în minte.

„Pot spune că sunt bucuros pentru că am ajuns până aici. Și faptul că am ajuns la Mireasa este o realizare pentru mine. Sunt puțin dezamăgit că am ieșit atât de repede”, a mărturisit el în cadrul emisiunii.

La cine i-a rămas gândul lui Adrian după eliminare. Ce reacție a avut fata la aflarea veștii

Deși a interacționat mai mult cu Halima, Adrian a evidențiat faptul că gândul său a rămas la Claudia după eliminare. Acesta și-ar fi dorit să o cunoască mai bine.

„Posibil (n.r. să rămână cu gândul la cineva din casă). Probabil ultima interacțiune pe care am avut-o a fost cu Claudia și nu ne-am spus foarte multe, probabil la ea”, a spus el.

Mai mult, concurentul i-a transmis și câteva cuvinte tinerei: „Claudia, mi-aș fi dorit să te descopăr mai mult decât ce-i în aparență. Poate după emisiune dacă, cumva, rămâi singură”.

Fata a reacționat imediat la mesajul lui Adrian. Se pare că au existat priviri intense între cei doi prin casa Mireasa: Meciul Iubirii, însă niciunul nu a făcut pași pentru o cunoaștere.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie asumat”

„Eu apreciez foarte mult sinceritatea ta, chiar dacă între noi doi au fost niște priviri prin platou și știm bine asta. Tu de la început ți-ai arătat intenția către Halima, iar eu n-am vrut să plusez mai mult pentru că am văzut chestia asta.”, i-a spus Claudia.

Întrebată ce părere are despre plecarea lui Adrian, Halima a oferit un răspuns ferm: „Îmi pare rău că plec, dar ce pot să fac eu?”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

