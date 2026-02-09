Mireasa, sezon 13. Ce concurentă i-a rămas în minte lui Adrian după eliminare. Cum a reacționat fata când și-a auzit numele

În Gala de vineri, 6 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, Adrian a fost nevoit să părăsească emisiunea. În urma voturilor publicului, concurentul a fost eliminat din casa show-ului matrimonial.

Mamele, fetele și băieții au avut parte de o Gală intensă vineri, 6 februarie 2026. S-au discutat subiecte delicate, replicile acide nu au întârziat să apară, iar spiritele s-au încins imediat între concurenți.

De asemenea, o eliminare a avut loc în a patra săptămână a competiției. Oamenii de acasă au votat ca Adrian să părăsească emisiunea. Așadar, tânărul a avut cele mai multe nominalizări în cursa de eliminare la care a participat alături de Alan și Marian.

Vestea l-a luat prin surprindere pe concurent. Acesta a scos în evidență că și-ar fi dorit să se mai bucure de experiența Mireasa: Meciul Iubirii, însă pleacă acasă cu zâmbetul pe buze pentru că a trăit un astfel de moment.

Invitat la Mireasa - Capriciile Iubirii, Adrian a dezvăluit un detaliu neașteptat despre concurenta care i-a rămas în minte.

„Pot spune că sunt bucuros pentru că am ajuns până aici. Și faptul că am ajuns la Mireasa este o realizare pentru mine. Sunt puțin dezamăgit că am ieșit atât de repede”, a mărturisit el în cadrul emisiunii.

La cine i-a rămas gândul lui Adrian după eliminare. Ce reacție a avut fata la aflarea veștii

Deși a interacționat mai mult cu Halima, Adrian a evidențiat faptul că gândul său a rămas la Claudia după eliminare. Acesta și-ar fi dorit să o cunoască mai bine.

„Posibil (n.r. să rămână cu gândul la cineva din casă). Probabil ultima interacțiune pe care am avut-o a fost cu Claudia și nu ne-am spus foarte multe, probabil la ea”, a spus el.

Mai mult, concurentul i-a transmis și câteva cuvinte tinerei: „Claudia, mi-aș fi dorit să te descopăr mai mult decât ce-i în aparență. Poate după emisiune dacă, cumva, rămâi singură”.

Fata a reacționat imediat la mesajul lui Adrian. Se pare că au existat priviri intense între cei doi prin casa Mireasa: Meciul Iubirii, însă niciunul nu a făcut pași pentru o cunoaștere.

„Eu apreciez foarte mult sinceritatea ta, chiar dacă între noi doi au fost niște priviri prin platou și știm bine asta. Tu de la început ți-ai arătat intenția către Halima, iar eu n-am vrut să plusez mai mult pentru că am văzut chestia asta.”, i-a spus Claudia.

Întrebată ce părere are despre plecarea lui Adrian, Halima a oferit un răspuns ferm: „Îmi pare rău că plec, dar ce pot să fac eu?”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 6 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

