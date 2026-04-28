Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Denis a dat cărțile pe față despre Raluca! Ce a recunoscut de față cu băieții

În ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Denis a dezvăluit ce crede cu adevărat despre Raluca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 15:42 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 16:12

În ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Denis a stat de vorbă cu Dorian și alți băieți din casă și acesta a fost momentul în care tânărul a dezvăluit ce crede cu adevărat despre concurentă.

Denis și Raluca petrec tot mai mult timp împreună, lucru ce i-a făcut pe fanii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii să creadă că între cei doi ar putea să există o relație.

Această apropiere a fost observată și de Ciprian, care nu a ezitat să verbalizeze anumite întrebări. Astfel, concurentul a dorit să afle ce simte Denis față de concurentă, de fapt.

„Îmi place de ea, e o fată mișto. Dacă nu ar fi fost chestia aia aș fi format un cuplu cu ea”, a zis Denis.

„Doar chestia aia te oprește?”, a întrebat Ciprian, referindu-se la faptul că tânăra a făcut videochat.

„Mie mi se pare doar o chestiune de timp până vei trece peste trecut”, a fost de părere Dorian.

„Chiar regret, am întrebat-o chestii și a început să plângă”, a recunoscut concurentul.

„Eu cred că e doar o limită pe care ți-o pui tu singur”, a fost de părere Ciprian.

„Mă deranjează faptul că alți bărbați deja au văzut-o. Mă deranjează chestia asta la maxim! Ideal este să nu fi fost atinsă și văzută de alți bărbați. Dar nu cred că dau de asta în emisiunea asta. Dar am avut, frate. Super mișto, foarte mișto, simți că ești prima ei dragoste”, a mărturisit Denis.

Dorian i-a explicat faptul că tinerii nu mai gândesc așa, ci vor să experimenteze în dragoste.

„Eu cred că dacă ar fi făcut bani, atunci ar fi continuat”, a mai explicat concurentul.

Ulterior, Raluca a încercat să afle detalii despre ce a discutat Denis cu băieții. Ce a avut de zis concurentul? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu denis, raluca si alti concurenti din casa mireasa sezonul 13
+3
Mai multe fotografii

Comentarii


Săptămână maraton cu 4 episoade incendiare Insula Iubirii Spania | Sezonul 9: bonfire final și surprize majore la 4 luni după show! Vezi exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Săptămână maraton cu 4 episoade incendiare Insula Iubirii Spania | Sezonul 9: bonfire final și surprize majore la 4 luni după show! Vezi exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x