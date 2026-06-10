Antena Căutare
Home Lifestyle Gadget & Tech (P) Ce înseamnă SEO-ul modern și cât de importantă este vizibilitatea unui brand pe termen lung

(P) Ce înseamnă SEO-ul modern și cât de importantă este vizibilitatea unui brand pe termen lung

În ultimii ani, antreprenorii români au devenit din ce în ce mai atenți la costurile de promovare. Dacă în trecut creșterea unui business era asociată aproape exclusiv cu bugete de advertising, astăzi tot mai multe companii caută metode prin care să construiască vizibilitate pe termen lung.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 12:08 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 12:11
Descoperă cât de important este SEO-ul modern și pe ce se bazează acesta | rankest.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Schimbarea nu este întâmplătoare. Costurile din Google Ads și social media au crescut constant, iar competiția pe atenția utilizatorului este mai agresivă ca oricând. În unele industrii, diferența dintre un lead profitabil și unul prea scump ține doar de câțiva bani în licitațiile din reclame, iar acest lucru forțează multe companii să își regândească strategia.

Pentru Dan Giuraniuc, această schimbare era inevitabilă.

După experiențe acumulate în marketing, inclusiv în sport, unde a ocupat funcția de director de marketing al clubului Dinamo București, dar și în industria iGaming, una dintre cele mai competitive piețe digitale din Europa, acesta a decis să lanseze Rankest, agenție specializată în SEO și dezvoltare organică.

„Am văzut foarte multe companii care depind aproape exclusiv de reclamele plătite. Funcționează, evident, dar există și un risc. În momentul în care oprești bugetele, oprești și o mare parte din vizibilitate. În multe cazuri, business-ul rămâne fără un activ propriu. Noi credem că orice companie are nevoie și de o fundație organică, nu doar de campanii de moment”, spune Dan Giuraniuc.

Articolul continuă după reclamă

În piață, fenomenul este deja vizibil. Costurile de achiziție cresc, iar algoritmii platformelor de ads devin din ce în ce mai competitivi. În același timp, SEO-ul începe să fie privit din nou ca un canal stabil, chiar dacă mai lent.

„SEO-ul nu mai este despre poziții izolate în Google sau despre câteva cuvinte cheie. Este despre ecosisteme de conținut, despre cum ești perceput ca brand și despre cât de ușor te poate găsi un client atunci când are o nevoie reală. Practic, devii un răspuns, nu doar un rezultat”, adaugă acesta.

Contextul actual este influențat și de apariția inteligenței artificiale, care schimbă modul în care oamenii caută informații. Mulți utilizatori nu mai intră direct în Google, ci folosesc instrumente precum ChatGPT sau alte sisteme de căutare conversațională.

Totuși, asta nu reduce importanța SEO-ului, ci o transformă.

„Vedem o schimbare interesantă. AI-ul nu elimină căutarea, ci o restructurează. În continuare ai nevoie de surse credibile, de conținut bine construit și de branduri care oferă informație reală.

Diferența este că selecția devine mai strictă”, explică Giuraniuc.

Pentru el, experiența acumulată în marketingul sportiv a avut un rol important în felul în care privește acum piața digitală.

„În sport înveți că nu câștigi printr-un singur moment bun. Câștigi prin consistență. Poți avea o campanie bună, un meci bun sau un sezon bun, dar dacă nu există continuitate, rezultatele dispar rapid.”

Noua agenție a fost lansată împreună cu Emma Liftan, specialist SEO responsabil de partea de optimizare și strategie de conținut.

„Vedem tot mai multe companii care încep să înțeleagă că SEO-ul modern înseamnă mult mai mult decât optimizarea unor pagini. Este despre structură, experiență și capacitatea unui brand de a deveni o sursă credibilă pe termen lung”, explică aceasta.

În practică, diferența dintre un site care apare în Google și unul care generează business real ține de strategie, nu doar de execuție tehnică.

Pentru fondatori, pariul următorilor ani este simplu: companiile care vor investi în autoritate digitală vor avea un avantaj major într-un peisaj online din ce în ce mai aglomerat, unde atenția utilizatorilor devine tot mai fragmentată.

Iar Agenția de SEO Rankest.ro își propune să fie unul dintre partenerii care contribuie la această construcție.

(P) Micul ecran de la încheietura mâinii care a schimbat felul în care simțim timpul...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: “Peste asta nu pot să trec” Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: &#8220;Peste asta nu pot să trec&#8221;
Observatornews.ro Casă la 30 km de București la nici 3.000 €. E nevoie de acordul ANAF Casă la 30 km de București la nici 3.000 €. E nevoie de acordul ANAF
Antena 3 O casă unică, de doar 3 metri lățime, are un interior complet neașteptat. Se vinde cu 640.000 de euro O casă unică, de doar 3 metri lățime, are un interior complet neașteptat. Se vinde cu 640.000 de euro
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Micul ecran de la încheietura mâinii care a schimbat felul în care simțim timpul
(P) Micul ecran de la încheietura mâinii care a schimbat felul în care simțim timpul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Noua realitate din transportul european, de la 1 iulie 2026
(P) Noua realitate din transportul european, de la 1 iulie 2026
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x