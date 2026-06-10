(P) Ce înseamnă SEO-ul modern și cât de importantă este vizibilitatea unui brand pe termen lung

În ultimii ani, antreprenorii români au devenit din ce în ce mai atenți la costurile de promovare. Dacă în trecut creșterea unui business era asociată aproape exclusiv cu bugete de advertising, astăzi tot mai multe companii caută metode prin care să construiască vizibilitate pe termen lung.

Descoperă cât de important este SEO-ul modern și pe ce se bazează acesta | rankest.ro

Schimbarea nu este întâmplătoare. Costurile din Google Ads și social media au crescut constant, iar competiția pe atenția utilizatorului este mai agresivă ca oricând. În unele industrii, diferența dintre un lead profitabil și unul prea scump ține doar de câțiva bani în licitațiile din reclame, iar acest lucru forțează multe companii să își regândească strategia.

Pentru Dan Giuraniuc, această schimbare era inevitabilă.

După experiențe acumulate în marketing, inclusiv în sport, unde a ocupat funcția de director de marketing al clubului Dinamo București, dar și în industria iGaming, una dintre cele mai competitive piețe digitale din Europa, acesta a decis să lanseze Rankest, agenție specializată în SEO și dezvoltare organică.

„Am văzut foarte multe companii care depind aproape exclusiv de reclamele plătite. Funcționează, evident, dar există și un risc. În momentul în care oprești bugetele, oprești și o mare parte din vizibilitate. În multe cazuri, business-ul rămâne fără un activ propriu. Noi credem că orice companie are nevoie și de o fundație organică, nu doar de campanii de moment”, spune Dan Giuraniuc.

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În piață, fenomenul este deja vizibil. Costurile de achiziție cresc, iar algoritmii platformelor de ads devin din ce în ce mai competitivi. În același timp, SEO-ul începe să fie privit din nou ca un canal stabil, chiar dacă mai lent.

„SEO-ul nu mai este despre poziții izolate în Google sau despre câteva cuvinte cheie. Este despre ecosisteme de conținut, despre cum ești perceput ca brand și despre cât de ușor te poate găsi un client atunci când are o nevoie reală. Practic, devii un răspuns, nu doar un rezultat”, adaugă acesta.

Contextul actual este influențat și de apariția inteligenței artificiale, care schimbă modul în care oamenii caută informații. Mulți utilizatori nu mai intră direct în Google, ci folosesc instrumente precum ChatGPT sau alte sisteme de căutare conversațională.

Totuși, asta nu reduce importanța SEO-ului, ci o transformă.

„Vedem o schimbare interesantă. AI-ul nu elimină căutarea, ci o restructurează. În continuare ai nevoie de surse credibile, de conținut bine construit și de branduri care oferă informație reală.

Diferența este că selecția devine mai strictă”, explică Giuraniuc.

Pentru el, experiența acumulată în marketingul sportiv a avut un rol important în felul în care privește acum piața digitală.

„În sport înveți că nu câștigi printr-un singur moment bun. Câștigi prin consistență. Poți avea o campanie bună, un meci bun sau un sezon bun, dar dacă nu există continuitate, rezultatele dispar rapid.”

Noua agenție a fost lansată împreună cu Emma Liftan, specialist SEO responsabil de partea de optimizare și strategie de conținut.

„Vedem tot mai multe companii care încep să înțeleagă că SEO-ul modern înseamnă mult mai mult decât optimizarea unor pagini. Este despre structură, experiență și capacitatea unui brand de a deveni o sursă credibilă pe termen lung”, explică aceasta.

În practică, diferența dintre un site care apare în Google și unul care generează business real ține de strategie, nu doar de execuție tehnică.

Pentru fondatori, pariul următorilor ani este simplu: companiile care vor investi în autoritate digitală vor avea un avantaj major într-un peisaj online din ce în ce mai aglomerat, unde atenția utilizatorilor devine tot mai fragmentată.

Iar Agenția de SEO Rankest.ro își propune să fie unul dintre partenerii care contribuie la această construcție.