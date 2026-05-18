Mireasa, sezon 13. Denis și Daniel s-au certat și între cei doi a izbucnit un conflict de proporții! Cine a primit un avertisment

În ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, camerele de filmat au surprins un conflict de proporții între Denis și Daniel. Descoperă ce au ajuns să își spună cei doi concurenți.

Nu mai este o noutate faptul că Denis și Daniel nu se înțeleg deloc bine și de puține ori între cei doi s-au născut certuri și replici acide. De data aceasta, în ediția din 18 mai 2026 a emisiunii mireasa. Meciul iubirii, cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-a ajuns nu doar la replici acide, ci și la jigniri. Descoperă în rândurile de mai jos de la ce a pornit totul, de fapt.

Ziua de sâmbătă a adus scântei între Denis și Daniel și se pare că totul a pornit de la curățenie! Un simplu dat cu aspiratorul a generat un adevărat conflict de proporții!

Supărat din cauza neatenției colegului său, Daniel a aruncat cu replici dure: „Ești de o lună aici și nu știi unde e locul lui? Tu trebuie să știi!”.

Deranjat de tonul și de observația primită, Denis nu a ezitat să riposteze imediat și i-a aruncat vorbe grele, numindu-l „clovn”.

Așa cum era de așteptat, orgoliul i-a determinat pe cei doi să continue să își arunce replici dure și jigniri, fără să mai țină cont de cei prezenți sau de camerele de filmat. O simplă glumă a lui Daniel, interpretată greșit de Denis, a amplificat și mai mult tensiunile dintre cei doi și s-a ajuns chiar la jigniri și amenințări.

Ulterior, în platoul emisiunii, Simoan Gherghe a subliniat faptul că fiecare om are limitele sale, pe care cei din jur trebuie să le respecte. De asemenea, aceasta i-a dat un avertisment lui Denis pentru atitudinea pe care a manifestat-o.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

