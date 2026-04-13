Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ema a plâns în fața lui Alan: „Nu înțeleg de ce ești așa diferit”. Ce s-a întâmplat între ei de Paște

Ema a plâns de Paște și a avut momente tensionate cu Alan. Imaginile au fost difuzate în ediția de pe 13 aprilie de Mireasa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 15:34 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 16:51

În ciuda atmosferei de Sărbătoare, Ema nu reușea să se bucure pe deplin și a plâns în fața lui Alan: „Câteodată nu te pot înțelege nici pe tine. De ce ești așa diferit? Ești diferit cum ai fost atunci comparativ cu cum ești acum. S-au adunat foarte multe lucruri și nu mai pot și să lupt și să înțeleg de ce e o diferență atât de mare. Diferență de cum reacționezi în general tu. Cum poți să râzi și să dansezi și apoi să fii atât de diferit. Mi-a picat nasol când m-ai făcut figuristă”, i-a spus Ema lui Alan.

„Dacă crezi că am făcut un lucru doar de gura ta, crede-mă că te înșeli. Crezi că se poate ca fiecare lucru mărunt să fie tratat ca fiind ceva wow? Nu mai fi bleagă, pe bune vorbesc!

În ediția specială de Paște de Mireasa de pe 13 aprilie, Ema și Alan au fost zâmbitori. Fata a explicat de ce s-a ajuns la lacrimi.

„Am stat toată ziua la proțap, am muncit și apoi am vrut să stau 5 minute singur. Și m-a întrebat la ce mă gândesc, i-am spus la nimic și ea a interpretat într-un fel”, a spus Alan.

„Făcea figuri și tot pe mine m-a făcut figuristă. S-a ajuns la lacrimi pentru că e multă tensiune acumulată. Vreau acasă, vreau la mami. Și cu Alan au fost tensiuni săptămâna trecută. Simt că nu îmi mai găsesc locul. Mă așteptam ca ai mei să vină aici”, a spus Ema.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe lipsește de la ediția specială de Paște. Cine prezintă emisiunea

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj cu ema si alan
+1
Mai multe fotografii

Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe lipsește de la ediția specială de Paște. Cine prezintă emisiunea ... Mireasa, sezon 13. Anna a primit o veste cruntă de sărbători. Imagini și informații cu puternic impact emoțional...
Înapoi la Homepage
AS.ro O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Antena 3 În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.


Emily din sezonul 12 Mireasa a confirmat despărțirea de Liviu: „Am depus actele”
Emily din sezonul 12 Mireasa a confirmat despărțirea de Liviu: „Am depus actele”
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 10 aprilie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 10...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani. Peter Magyar și Tisza pleacă din pole position
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria 2026. Viktor Orban poate pierde postul de premier pentru prima oară după 16 ani.... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor
Ouă fierte și murate cu sfeclă roșie. Un aperitiv gustos și cuceritor HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața
Imagini cu incendiul de la Mănăstirea Bistrița, unde o măicuță și-a pierdut viața Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană
Nanaimo Bars. Rețeta unui desert celebru din bucătăria canadiană Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x