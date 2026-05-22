Mireasa, sezon 13. Ema și Claudia, conflict cu jigniri dure și replici tăioase! De la ce a pornit totul și care e motivul real

Un conflict s-a iscat între Claudia și Daniela, aparent din cauza hainelor! Descoperă care a fost adevăratul motiv, de fapt!

În gala Mireasa din 22 mai 2026 au fost difuzate imagini surprinzătoare cu un nou conflict, de data aceasta protagonistele fiind chiar Ema și Claudia. Chiar și Simona Gherghe s-a mirat când a aflat ce s-a întâmplat, de fapt.

Ema și Claudia, conflict cu jigniri dure și replici tăioase! De la ce a pornit totul, în ediția din 22 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Două concurente din casa Mireasa. Meciul iubirii au ajuns „la cuțite” dintr-un motiv cât se poate de surprinzător. Un conflict de proporții s-a iscat între Claudia și Raluca, aparent din cauza unui sacou. Supărată că nu poate să poarte un anumit sacou alb, Claudia s-a enervat extrem de tare și a început să arunce cu replici dure și jigniri.

„Când a zis Daniela că ești perversă a avut dreptate! Perversitate la cote maxime!”, a fost replica acidă a Claudiei.

„Claudia, nu îmi vine să cred cum mă jignești. Pentru chestia asta, de acum în colo nu-ți mai dau nicio haină”, a ripostat Ema.

„O consider o persoană falsă. Chiar și în preajma lui Alan”, a fost confesiunea făcutăn de Claudia, care a demontrat că nu doar sacoul este problema ce stă la baza atitudinii sale față de iubita lui Alan.

În Live-ul din 22 mai 2026, Claudia și Ema și-au aruncat iar replici dure, de față cu cei prezenți, lucru ce a arătat că la baza acestor discuții nu e doar un sacou, ci mult mai mult decât atât.

„Claudia, treaba asta vine pe fondul altor nemulțumiri ale fetelor, exprimate în zilele trecute”, a constatat Simona Gherghe, care a sugerat ca tinerele să evite schimburile de haine pentru a evita discuțiile aprinse.

„Facem asta ca să nu ne îmbrăcăm mereu cu aceleași haine”, s-a apărat Claudia.

„Și ce dacă vă îmbrăcați cu aceleași haine?”, a fost replica prezentatoarei.

„Jignește, apoi își cere scuze, din nou jignește și iar își cere scuze când are nevoie de ceva! Și tot așa face”, a completat Amalia.

„Câteodată spui niște lucruri înainte să le gândești, jignești niște oameni. Am impresia că are ceva cu mine, nu știu exact ce”, a fost replica Emei, care a încercat să explice ce s-a întâmplat.

„Consider că nu este o persoană reală”, a completa Claudia, care a arătat astfel că nu doar sacoul a supărat-o în relație cu Ema, ci faptul că o vede falsă.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

