Mireasa, sezon 13. Gestul Danielei după acuzațiile doamnei Melinda: „Mi se pare dezgustător”

Conflictul dintre Daniela și doamna Melinda a continuat și în emisia live de Mireasa de pe 1 iulie 2026.

Daniela i-a dat înapoi doamnei Melinda cadourile pe care i le-a oferit de la soț sau susținători pe vremea când ea era într-o relație cu Darius.

În live la Mireasa, doamna Melinda i-a amintit Danielei că a primit pachete de la soțul ei și de la susținătorii ei, opinând că fata a stat cu Darius din interesul de a fi susținută și a rămâne în emisiune. Ulterior, Daniela a luat decizia de a împacheta cadourile primite de la mama fostului iubit și de a i le înapoia doamnei Melinda.

Gestul Danielei după un nou conflict cu doamna Melinda. Ce i-a dat mamei lui Darius și cum a reacționat aceasta: „Mi se pare dezgustător”

„Ca să ajungeți să-mi reproșați că mi-ați oferit haine, mi se pare dezgustător și eu nu pot să le mai port. Să vă fie rușine că dați lucruri și apoi când nu vă mai convine strigați că ați fost bună”, a spus Daniela.

„Eu nu le primesc. Știi ce insuprtabilă ești? Nu te mai victimiza”, a spus doamna Melinda.