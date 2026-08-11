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Amalia din sezonul 13 Mireasa, schimbare de look. La ce proceduri estetice a apelat soția lui Sebastian

La scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa, Amalia a apelat la o procedură estetică la nivelul feței. Soția lui Sebastian și-a surprins susținătorii cu schimbarea de look. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 15:27 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 15:32
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Amalia din sezonul 13 Mireasa, schimbare de look | Antena 1
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Amalia Zalomir și-a dorit o modificare estetică după ce a început noua sa viață de după emisiune. Soția lui Sebastian a vrut buze mai mari, așa că a apelat la esteticianul care i-a injectat 100 ml de acid hialuronic.

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Cum arată Amalia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa

Pe lângă acidul din buze, Alina și-a dorit tratarea unei zone cu botox.

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De când au ieșit din competiție, Sebastian și Amalia au avut parte de momente fericite. Cei doi au împărtășit cu susținătorii faptul că se înțeleg foarte bine cu socrii. Mai mult, Amalia a povestit că Sebastian și cățelul ei au devenit foarte buni prieteni. După timpul petrecut alături de familie, Amalia și Sebastian au plecat într-o vacanță în Italia.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Amalia și Sebastian

Amalia și Sebastian nu s-au remarcat încă de la începutul sezonului 13 Mireasa, ambii fiind prinși în alte cunoașteri. Amalia a fost mai întâi într-o cunoaștere cu Dorian, iar Sebastian a fost într-o cunoaștere cu Roxana.

Lucrurile nu au mers în ecuațiile inițiale, iar Amalia și Sebastian au început să se apropie. La 3 zile de la ruperea cunoașterii cu Roxana, Sebastian a recunoscut că place o altă fată: pe Amalia.

Bruneta a fost deranjată că Roxana i-a reproșat lui Sebastian că s-a apropiat de ea și între ele a izbucnit un conflict de proporții, în urma căruia Amalia a fost sancționată cu intrarea în cursa de eliminare. Fata a fost votată să rămână în casă și i-a cerut iertare Roxanei pentru injuriile și amenințările adresate. Sebastian a fost alături de Amalia în momentele tensionate și cei doi au intrat într-o cunoaștere pe 2 martie 2026. De atunci, cei doi au fost unul lângă altul, s-au descoperit reciproc, s-au înțeles și s-au îndrăgostit. Sărutul a venit într-o seară de sâmbătă, iar cei doi au declarat că formează un cuplu la Mireasa în emisia de pe 9 martie.

În cele 4 luni de relație din casa Mireasa, Amalia a descoperit ce înseamnă să iubești, să primești și să oferi grijă pentru partener, în contextul în care tânăra a mărturisit că a trăit relații traumatizante în trecut. Când Amalia și Sebastian au împlinit o lună de relație, fata a fost emoționată până la lacrimi de surpriza pregătită de iubit, recunoscând că nu a mai fost tratată așa înainte.

Pentru că au simțit că se iubesc și că vor să trăiască o viață împreună, Amalia și Sebastian s-au logodit în luna iunie, într-un cadru de poveste, la Bicaz. Amalia a plâns de emoții în momentul în care a primit inelul de logodnă.

Amalia și Sebastian
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Amalia și Sebastian s-au căsătorit civil pe 16 iulie și în Finala de pe 17 iulie, cei doi și-au rostit emoționați jurăminte de iubire.

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