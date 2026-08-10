Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, a obținut o specializare într-un domeniu pe care l-a descoperit de puțin timp.

Raluca Preda a anunțat pe rețelele sociale că a absolvit un curs de fitness și aerobic și este instructor cu diplomă. Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a anunțat cu bucurie noua sa reușită profesională.

Raluca a precizat că sportul a fost pentru ea terapie într-o perioadă dificilă pentru ea și după jumătate de ani de când a început să facă sport, a decis să se înscrie la un curs de antrenori de fitness. După un curs de 8 luni, Raluca Preda a obținut o diplomă de antrenor de fitness și aerobic.

„Drumul până aici nu a fost deloc ușor”. Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Într-o perioadă deloc ușoară pentru mine, am descoperit…”

„Fix acesta era discursul meu acum opt luni: Bună, sunt Raluca, nu mi-a plăcut niciodată sportul și de șase luni merg la clase de fitness.

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Opt luni mai târziu, sunt instructor de ftness și aerobic. Am descoperit sportul într-o perioadă deloc ușoară pentru mine și, sincer, a fost cea mai bună terapie. M-a ajutat să-mi recapăt energia, încrederea și pofta de viață, iar acum îmi doresc să ajut și alte persoane să descopere aceeași stare prin sport.

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Am avut multe momente în care m-am îndoit de mine , dar tocmai de aceea diploma de astăzi îmi aduce atât de multă bucurie”, a transmis Raluca Preda pe rețelele sociale.

Mireasa. Capriciile Iubirii începe cu un nou sezon din 17 august. „Sunt foarte fericită și nerăbdătoare să revin în casele telespectatorilor cu un nou sezon Mireasa. Capriciile Iubirii, care începe pe 17 august, având ca temă Regatul inimii. Un nou sezon înseamnă întotdeauna un nou început, oameni noi și povești pe care abia așteptăm să le descoperim împreună. Tocmai de aceea, sper să fiți alături de noi încă din prima ediție, pentru că atunci îi vom cunoaște pe concurenți, vom afla cine sunt, ce povești de viață au și ce i-a adus în această experiență. De acolo începe, cu adevărat, întreaga lor călătorie. Sunt convinsă că va fi un sezon plin de emoție, surprize și momente despre care vom avea multe de vorbit. Vă aștept cu drag din 17 august, de luni până vineri, la Mireasa. Capriciile Iubirii, pe Antena Stars”, a transmis Raluca Preda.

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