Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”

Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Drumul nu a fost ușor”

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, a obținut o specializare într-un domeniu pe care l-a descoperit de puțin timp. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 21:02 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 21:09
Galerie
Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani | Antena Stars
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Raluca Preda a anunțat pe rețelele sociale că a absolvit un curs de fitness și aerobic și este instructor cu diplomă. Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a anunțat cu bucurie noua sa reușită profesională.

Raluca a precizat că sportul a fost pentru ea terapie într-o perioadă dificilă pentru ea și după jumătate de ani de când a început să facă sport, a decis să se înscrie la un curs de antrenori de fitness. După un curs de 8 luni, Raluca Preda a obținut o diplomă de antrenor de fitness și aerobic.

„Drumul până aici nu a fost deloc ușor”. Raluca Preda, anunț surprinzător pentru fani. Ce a realizat prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Într-o perioadă deloc ușoară pentru mine, am descoperit…”

„Fix acesta era discursul meu acum opt luni: Bună, sunt Raluca, nu mi-a plăcut niciodată sportul și de șase luni merg la clase de fitness.

Articolul continuă după reclamă

Opt luni mai târziu, sunt instructor de ftness și aerobic. Am descoperit sportul într-o perioadă deloc ușoară pentru mine și, sincer, a fost cea mai bună terapie. M-a ajutat să-mi recapăt energia, încrederea și pofta de viață, iar acum îmi doresc să ajut și alte persoane să descopere aceeași stare prin sport.

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Am avut multe momente în care m-am îndoit de mine , dar tocmai de aceea diploma de astăzi îmi aduce atât de multă bucurie”, a transmis Raluca Preda pe rețelele sociale.

Mireasa. Capriciile Iubirii începe cu un nou sezon din 17 august. „Sunt foarte fericită și nerăbdătoare să revin în casele telespectatorilor cu un nou sezon Mireasa. Capriciile Iubirii, care începe pe 17 august, având ca temă Regatul inimii. Un nou sezon înseamnă întotdeauna un nou început, oameni noi și povești pe care abia așteptăm să le descoperim împreună. Tocmai de aceea, sper să fiți alături de noi încă din prima ediție, pentru că atunci îi vom cunoaște pe concurenți, vom afla cine sunt, ce povești de viață au și ce i-a adus în această experiență. De acolo începe, cu adevărat, întreaga lor călătorie. Sunt convinsă că va fi un sezon plin de emoție, surprize și momente despre care vom avea multe de vorbit. Vă aștept cu drag din 17 august, de luni până vineri, la Mireasa. Capriciile Iubirii, pe Antena Stars”, a transmis Raluca Preda.

Raluca Preda
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 13. Gest emoționant pentru Alexandru, care nu a avut familia în Finală. Raluca Preda, în pragul lacrimilor

Fiul Ionelei și al lui Robert din sezonul 10 Mireasa a împlinit un an. Cum arată acum micuțul David Noah...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Te ascundem în pădure, vagabondule!”. Derapaj la adresa lui Ilie Bolojan &#8222;Te ascundem în pădure, vagabondule!&#8221;. Derapaj la adresa lui Ilie Bolojan
Observatornews.ro Penalizări pentru românii care ies la pensie anticipat. Cât pierd cei care se retrag la 60 de ani Penalizări pentru românii care ies la pensie anticipat. Cât pierd cei care se retrag la 60 de ani
Antena 3 Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie
Comentarii


Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Raluca Preda și Andreea Frățilă se întorc cu noi sezoane Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din Culise
Raluca Preda și Andreea Frățilă se întorc cu noi sezoane Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din Culise
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Reacția lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa după acuzațiile fostei soții. Mihaela a vorbit despre bani și infidelitate
Reacția lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa după acuzațiile fostei soții. Mihaela a vorbit despre bani și...
Cum arată astăzi Isabella Damla Güvenilir. Actrița din Elif este complet schimbată
Cum arată astăzi Isabella Damla Güvenilir. Actrița din Elif este complet schimbată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cum a ajuns Ilie Dumitrescu să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani. Imaginile care spun totul
Cum a ajuns Ilie Dumitrescu să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani. Imaginile care spun... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
O româncă a plătit 500 ron pe noapte pe litoral, dar a fost îngrozită de ce a găsit în cameră
O româncă a plătit 500 ron pe noapte pe litoral, dar a fost îngrozită de ce a găsit în cameră Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un elicopter a aterizat pe o plajă din Grecia, printre turiști, pentru că un pasager ar fi vrut să înoate. Poliția a deschis o anchetă
Un elicopter a aterizat pe o plajă din Grecia, printre turiști, pentru că un pasager ar fi vrut să înoate.... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Cifrele falimentului: la un venit de 1.000 de lei, Termoenergetica cheltuiește 1.076 de lei
Cifrele falimentului: la un venit de 1.000 de lei, Termoenergetica cheltuiește 1.076 de lei Jurnalul
Singurul român invitat la nunta anului, alături de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cum s-au cunoscut cei doi
Singurul român invitat la nunta anului, alături de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cum s-au cunoscut cei doi Kudika
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului Redactia.ro
Bărbat din Buzău, prins de radar cu 172 km/h. Poliţia i-a făcut escortă, abia apoi i-a luat permisul
Bărbat din Buzău, prins de radar cu 172 km/h. Poliţia i-a făcut escortă, abia apoi i-a luat permisul Observator
Beneficiile cartofilor copți asupra simptomelor diabetului. Cum pot contribui la gestionarea acestei afecțiuni cronice
Beneficiile cartofilor copți asupra simptomelor diabetului. Cum pot contribui la gestionarea acestei afecțiuni cronice MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x