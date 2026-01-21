Mireasa, sezon 13. Halima, noi detalii dureroase despre trecutul ei amoros. A zis totul despre violențele din fosta relație

După prezentarea Halimei, tânăra a făcut câteva confesiuni despre trecutul ei și astfel a ieșit la iveală faptul că a avut parte de o relație toxică, din care nu a lipsit violența (fizică și psihică). Ulterior, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, tânăra a vorbit mai multe despre trecutul ei.
Halima, noi detalii dureroase despre trecutul ei amoros. A zis totul despre violențele din fosta relație, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii
În ediția precedentă a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Halima a oferit câteva detalii despre fosta ei relație, care s-a dovedit a fi una toxică: „Eram slabă, dar după respărțire am suferit mult și m-am îngrășat. Ne-am despărțit fiindcă devenise foarte violent. Era și violență fizică și psihică. Nu am mai suportat, s-a terminat. La început relația era ca în poveste, era perfectă. Cu timpul s-a schimbat, eu am accepat totul și el a zis că face totul pentru mine. Am acceptat multe, am frica de abandon”.
Camerele de filmat au surprins noi confesiuni făcute de Halima: „Când m-am despărțit nu am avut regrete, eu m-am despărțit după o bătaie pe care el mi-a dat-o. Eram întinsă pe jos, el mi-a dat o palmă, am căzut pe jos. Mi-a dat un pumn, apoi a început să îmi dea cu picioarele în coaste și eu plângeam și îi ziceam să se oprească, fiindcă mă omoară. Mama m-a văzut toată vînătă, m-a întrebat ce am. I-am zis că am căzut pe scări. Am avut nevoie de psiholog. Mama mea acuma o să aibă confirmări, nu a știut. Cred că nu am trecut peste trauma asta, peste partea asta. Nu sunt vindecată 100% pe partea asta. Sunt vindecată pe partea iubirii, nu simt nimic, a fost multă dezamăgire, ură că am acceptat atât de multe lucruri. Eu sunt pregătită de altă relație, doar că îmi e frică să nu afecteze acest lucru din trecut viitoarea relație”, și-a deschis sufletul Halima.
„A intrat în anturaje urâte, în vicii urâte, eu am fost mereu contra lucrurilor ăstora. La 18 ani am plecat amândoi în Italia, am locuit acolo. A devenit violent, agresiv, ziceai ceva și te lua la înjurat. Am acceptat multe. Avea viciul cu o substanță și substanța aia îl transforma. De frică nu ziceam nimic. M-am simțit ca și când eu fără el nu sunt nimic. M-a făcut să cred că dacă iau o palmă e din vina mea, că sunt eu proastă. Într-o zi eram în cameră, a primit un mesaj pe telefon, bănuiam era ceva între el și o fată de la locul lui de muncă, el a zis că sunt nebună când am cerut să văd telefonul. Mi-a dat o palmă de am căzut pe jos, apoi tot el m-a întrebat de ce sunt supărată. A fost foarte manipulator (...). Într-o zi l-am prins cu una și a doua zi a venit și mă întreba ce am, de ce stau supărată (...). Pe tata l-au arestat pentru droguri”, a mai zis tânăra.
Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.