Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe terasă acum!”

Halima și Claudia au fost date afară din emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe nu s-a mai putut abține și le-a invitat pe terasă pentru a putea continua emisiunea.

Claudia a ajuns din nou în centrul atenției la Mireasa: Meciul Iubirii. Fetele au adus cuvinte grele la adresa ei, după ce au observat că nu se spală pe mâini atunci când iese de la baie sau că nu folosește detergent la spălarea vaselor.

Tânăra nu a rămas indiferentă cuvintelor răutăcioase. Mai mult, aceasta a răbufnit și a adus acuzații neașteptate la adresa fetelor. Claudia a dezvăluit că și ea a întâmpinat situații delicate în casă, însă nu a atras niciodată atenția concurentelor.

De asemenea, fata a adus-o în discuție pe Halima, iar spiritele s-au încins imediat chiar în emisia live de marți, 17 februarie 2026, a show-ului matrimonial. Cele două și-au spus cuvinte grele, iar Simona Gherghe a apelat la un gest neașteptat.

Halima și Claudia, scoase din live de Simona Gherghe în emisia de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

Au urmat momente tensionate în platoul emisiunii. Pentru a aduce liniștea în casă și pentru a continua ediția live a show-ului matrimonial, Simona Gherghe s-a simțit nevoită să le dea afară pe cele două.

„Fetelor, Halima și Claudia, haideți amândouă, vă rog, pe terasă acum! Mulțumesc! Hai, vă rog frumos! Vă reproșați acolo cât vreți”, le-a spus prezentatoarea TV, vizibil deranjată de conflictul dintre ele.

În cele din urmă, concurentele au părăsit emisia live a sezonului 13 Mireasa pentru a o lăsa pe Simona Gherghe să dezbată un subiect important cu Alan și Roxi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 17 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

