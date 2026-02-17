Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe terasă acum!”

Halima și Claudia au fost date afară din emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe nu s-a mai putut abține și le-a invitat pe terasă pentru a putea continua emisiunea.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 15:49 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 16:08

Claudia a ajuns din nou în centrul atenției la Mireasa: Meciul Iubirii. Fetele au adus cuvinte grele la adresa ei, după ce au observat că nu se spală pe mâini atunci când iese de la baie sau că nu folosește detergent la spălarea vaselor.

Tânăra nu a rămas indiferentă cuvintelor răutăcioase. Mai mult, aceasta a răbufnit și a adus acuzații neașteptate la adresa fetelor. Claudia a dezvăluit că și ea a întâmpinat situații delicate în casă, însă nu a atras niciodată atenția concurentelor.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie. Ce l-a supărat pe Sebastian: „Suntem puțini dezamăgiți”

De asemenea, fata a adus-o în discuție pe Halima, iar spiritele s-au încins imediat chiar în emisia live de marți, 17 februarie 2026, a show-ului matrimonial. Cele două și-au spus cuvinte grele, iar Simona Gherghe a apelat la un gest neașteptat.

Halima și Claudia, scoase din live de Simona Gherghe în emisia de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

Au urmat momente tensionate în platoul emisiunii. Pentru a aduce liniștea în casă și pentru a continua ediția live a show-ului matrimonial, Simona Gherghe s-a simțit nevoită să le dea afară pe cele două.

„Fetelor, Halima și Claudia, haideți amândouă, vă rog, pe terasă acum! Mulțumesc! Hai, vă rog frumos! Vă reproșați acolo cât vreți”, le-a spus prezentatoarea TV, vizibil deranjată de conflictul dintre ele.

Citește și: Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat, iar Alexandru a fost scos din sărite. Ce au fost puși concurenții să facă: „Falsitate!”

În cele din urmă, concurentele au părăsit emisia live a sezonului 13 Mireasa pentru a o lăsa pe Simona Gherghe să dezbată un subiect important cu Alan și Roxi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 17 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții de la Mireasa sezon 13
Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

