Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat, iar Alexandru a fost scos din sărite. Ce au fost puși concurenții să facă: „Falsitate!”

Spiritele s-au încins în emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. AdrenaLinia a sunat, iar vestea pe care a dat-o concurenților a adus haos în casă. Replicile tăioase și situațiile tensionate au apărut imediat.

AdrenaLinia a sunat cu o sarcină importantă pentru concurenți. Fetele și băieții au fost puși să aleagă un posibil cuplu în cunoaștere care să meargă la o întâlnire. Votul nu a fost deloc ușor pentru aceștia, generând un moment plin de tensiune.

Inițial, concurenții au ales ca Giulia și Alexandru să se bucure de acest date, însă părerea lor s-a schimbat radical de la un singur vot. În cele din urmă, aceștia au hotărât ca Daniel și Claudia să plece la întâlnire pentru a se cunoaște mai bine.

Gestul lor l-au făcut pe Alexandru să răbufnească în fața camerelor de filmat. Tânărul nu și-a mai putut stăpâni nervii și a dat cărțile pe față, aruncând cu replici dure la adresa celorlalți din casă.

Alexandru, scos din sărite la Mireasa: Meciul Iubirii. Cum a încercat Giulia să-l calmeze

Concurentul nu și-a mai putut controla reacțiile. Așadar, camerele de filmat au surprins o situație delicată.

„Mamă, mor, să vezi ce dau cărțile pe față. Nu există așa ceva! Ridică toți mâinile pentru Giulia și Alexandru, iar după Claudia și Andrei. Falsitate! Acum am văzut tot!”, a dezvăluit Alexandru.

Văzându-l într-o astfel de ipostază, Giulia a decis să-l liniștească pentru a nu complica lucrurile: „Calmează-te!”.

„Și dacă nu deschidea nimeni subiectul că Alexandru și Giulia au avut date? Lasă, că lucrurile s-au văzut de o săptămână încoace! (...) Și eu vreau date cu femeia mea, și tu cu femeia ta, toți vrem! Mă deranjează că toți s-au întors de la o vorbă!”, a mai dezvăluit tânărul, vizibil deranjat.

„Se poate observa, nu am fost singurul cu aceeași părere. Nu s-a mers pe corectitudine! (...) ”, a mai zis el către Simona Gherghe în emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„Ei au avut posibilitatea de un date”, a ținut Halima să evidențieze despre Claudia și Daniel.

„Când o să fie momentul o să mergem și noi la date”, i-a răspuns Claudia.

„De azi încolo o să țin cont de oamenii care țin cont de mine! (...) Pe mine m-a deranjat gestul în sine! Voturile în sine! Nu e corect!”, a mai intervin Alexandru.

„Eu zic că alegerea a fost corect. Eu cred că relația dintre Giulia și Alexandru este destul de sudată”, și-a justificat Roxana decizia.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 17 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.