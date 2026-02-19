Mireasa, sezon 13. Spiritele s-au încins între doamna Cătălina și Daniela. De ce s-au certat. Doamna Melinda a izbucnit în plâns

Doamna Cătălina și Daniela și-a spus cuvinte grele în emisia live de joi, 19 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două s-au certat dintr-un motiv neașteptat.

Momentele tensionate au fost nelipsite din casa show-ului matrimonial. De data aceasta, spiritele s-au încins între doamna Cătălina și Daniela, după ce femeia s-a băgat în discuția tinerei cu Paula.

„Doamna Cătălina, dar vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Vorbesc cu Paula acum!”, a fost replica Danielei care a generat un scandal de zile mari.

Doamna Cătălina nu și-a mai putut stăpâni nervii și a reacționat imediat. În apărarea ei a sărit și doamna Melinda, mama lui Darius.

„Nu-mi mai face mie observație, că e prea mult!”, i-a dezvăluit doamna Cătălina.

Daniela și doamna Cătălina, replici tăioase la Mireasa: Meciul Iubirii. De ce a plâns doamna Melinda

Replicile tăioase dintre cele două au răsunat în casa show-ului matrimonial. De asemenea, tânăra a avut câteva observații la adresa femeii, lucru care a înfuriat-o pe doamna Melinda. Un lucru este cert, discuția a stârnit o ceartă uriașă între concurentă și mame.

„Vorbesc cu Paula, nu cu dumneavoastră. Vă rog frumos să nu vă mai băgați în discuțiile mele cu o altă personală. Fac ce vreau eu, când vreau eu și ce consider eu”, i-a spus Daniela, vizibil deranjată de ipostaza în care este pusă.

„Nu mai țipați la mine că nici mama mea nu țipă la mine, vă rog frumos să vă controlați”, i-a mai spus fata.

„Vrei să mă pui la respect sau ce?”, a răspuns doamna Cătălina.

„Doamne ferește-mă, e foarte obraznică. De dimineață avea pitici la creieri, nu avea nimeni voie să se apropie de aragaz”, a mai adăugat femeia.

Mai mult, conflictul dintre cele două a continuat și în emisia live de joi, 19 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„În dimineața respectivă m-am trezit să gătim, am tocat ceapa, iar după nu e bine că am tocat. Și Paula s-a consultat cu doamna Cătălina să mai facem o supă de care nu știam”, a mai adăugat Daniela.

„Eu m-am trezit de dimineață, iar tu erai nervoasă. Eu nu m-am implicat în meniul vostru. Spune adevărul!”, i-a spus doamna Cătălina.

„La doamna Cătălina s-au strâns mai multe lucruri pe parcurs. Acolo a fost punctul culminant când i-am zis să mă lase în pace. Dacă nu se băga în discuția mea cu Paula lăsam de la mine”, a spus Daniela.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.