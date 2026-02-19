Mireasa, sezon 13. Ce părere are Roxi despre interacțiune dintre Alan și Ema: „Vreau doar să o asigur”. Mesajul transmis de fată

Roxi, Alan și Ema au fost invitați la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de miercuri, de pe 18 februarie 2026, unde au vorbit despre un subiect controversat. Apropierile dintre băiat și noua concurentă a stârnit curiozitatea oamenilor de acasă.

La Task-ul Cătușelor, Alan și Ema au avut parte de momente tandre. Cei doi nu au mai ținut cont de camerele de filmat și s-au lăsat surprinși în ipostaze foarte apropiate. Mai mult, aceștia au dezvăluit că au făcut ce au simțit în momentul respectiv.

Imaginile văzute în emisia live de miercuri din Mireasa, 18 februarie 2026, nu au luat-o prin surprindere pe Roxi, tânăra cu care băiatul a oprit cunoașterea de curând. Fata nu a oferit o reacție completă în emisiune.

Așadar, cei trei concurenți au pășit în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii unde au discutat despre subiectul controversat. Raluca Preda și-a dorit să afle părerea fetei despre interacțiunea dintre Alan și Ema.

Ce a asigurat-o Roxi pe Ema după ce a văzut interacțiunea dintre ea și Alan de la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru a nu duce subiectul la un alt nivel, Roxi și-a dorit să lămurească situația. Așadar, aceasta a mărturisit că nu va avea certuri sau discuții cu Ema în ceea ce îl privește pe Alan, deoarece înțelege că se află într-un show matrimonial.

„Nu am fost foarte atentă la material. Vreau doar să o asigur pe Ema că niciodată nu vom avea o ceartă sau discuție pe tema asta, pentru că nu sunt absurdă. Știu unde suntem, știu ce facem și o să tratez lucrurile foarte matur. Aș vrea să te liniștești pe chestia asta!”, a punctat concurenta la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de miercuri, 18 februarie 2026.

De asemenea, aceasta a mai precizat că își dorește ca băiatul să fie fericit.

„Cât despre Alan. Să fie fericit și să facă ceea ce simte. (...) Nu m-am gândit la asta (n.r. că o să se apropie de Ema). Știam că el este destul de direct și dacă va simți ceva pentru Ema va fi capabil să vină și să-mi spună lucrurile astea.”, a mai adăugat ea.

Roxi a mai scos la iveală un detaliu important. Aceasta a simțit că se întâmplă ceva cu Alan atunci când a pus punct cunoașterii, iar motivul pentru care a apelat la acest gest ar putea fi chiar Ema.

„Eu acum mă simt bine pentru că nu am toată vina asupra mea. (...) Nu mi-a fost ușor, dar am evitat”, a mai dezvăluit concurenta.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

