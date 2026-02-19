Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ce părere are Roxi despre interacțiune dintre Alan și Ema: „Vreau doar să o asigur”. Mesajul transmis de fată

Mireasa, sezon 13. Ce părere are Roxi despre interacțiune dintre Alan și Ema: „Vreau doar să o asigur”. Mesajul transmis de fată

Roxi, Alan și Ema au fost invitați la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de miercuri, de pe 18 februarie 2026, unde au vorbit despre un subiect controversat. Apropierile dintre băiat și noua concurentă a stârnit curiozitatea oamenilor de acasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 10:53 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 11:18

La Task-ul Cătușelor, Alan și Ema au avut parte de momente tandre. Cei doi nu au mai ținut cont de camerele de filmat și s-au lăsat surprinși în ipostaze foarte apropiate. Mai mult, aceștia au dezvăluit că au făcut ce au simțit în momentul respectiv.

Imaginile văzute în emisia live de miercuri din Mireasa, 18 februarie 2026, nu au luat-o prin surprindere pe Roxi, tânăra cu care băiatul a oprit cunoașterea de curând. Fata nu a oferit o reacție completă în emisiune.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sora Amaliei a intervenit telefonic în emisia live. Ce a avertizat-o despre Roxi: „Trebuie să înceteze!”

Așadar, cei trei concurenți au pășit în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii unde au discutat despre subiectul controversat. Raluca Preda și-a dorit să afle părerea fetei despre interacțiunea dintre Alan și Ema.

Ce a asigurat-o Roxi pe Ema după ce a văzut interacțiunea dintre ea și Alan de la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru a nu duce subiectul la un alt nivel, Roxi și-a dorit să lămurească situația. Așadar, aceasta a mărturisit că nu va avea certuri sau discuții cu Ema în ceea ce îl privește pe Alan, deoarece înțelege că se află într-un show matrimonial.

„Nu am fost foarte atentă la material. Vreau doar să o asigur pe Ema că niciodată nu vom avea o ceartă sau discuție pe tema asta, pentru că nu sunt absurdă. Știu unde suntem, știu ce facem și o să tratez lucrurile foarte matur. Aș vrea să te liniștești pe chestia asta!”, a punctat concurenta la Mireasa - Capriciile Iubirii în emisia live de miercuri, 18 februarie 2026.

De asemenea, aceasta a mai precizat că își dorește ca băiatul să fie fericit.

„Cât despre Alan. Să fie fericit și să facă ceea ce simte. (...) Nu m-am gândit la asta (n.r. că o să se apropie de Ema). Știam că el este destul de direct și dacă va simți ceva pentru Ema va fi capabil să vină și să-mi spună lucrurile astea.”, a mai adăugat ea.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian și Paula au fost încătușați la Task-ul Cătușelor. Ce a supărat-o pe Roxana la imaginile văzute

Roxi a mai scos la iveală un detaliu important. Aceasta a simțit că se întâmplă ceva cu Alan atunci când a pus punct cunoașterii, iar motivul pentru care a apelat la acest gest ar putea fi chiar Ema.

„Eu acum mă simt bine pentru că nu am toată vina asupra mea. (...) Nu mi-a fost ușor, dar am evitat”, a mai dezvăluit concurenta.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Roxi și Alan la Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această p... Mireasa, sezon 13. Regizorul de platou a adus două scrisori pentru Amalia și Roxi. Cine le-a scris fetelor: „Asta a urmă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Observatornews.ro "Un mic ciclon a traversat ţara". Climatolog, despre Codul Roşu de ninsori şi ce ne aşteaptă pe viitor "Un mic ciclon a traversat ţara". Climatolog, despre Codul Roşu de ninsori şi ce ne aşteaptă pe viitor
Antena 3 Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Citește și
Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această provocare”
Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador...
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la Task-ul Cătușelor
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Ministrul Apărării anunță că vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1: „Dezlegăm frânele”
Ministrul Apărării anunță că vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1:... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Monica Bîrlădeanu, probleme pe pârtie! Ce a pățit actrița în vacanță, la Saint Moritz
Monica Bîrlădeanu, probleme pe pârtie! Ce a pățit actrița în vacanță, la Saint Moritz BZI
Baraj aproape gata, oprit pentru că era autorizat pe vremea lui Ceaușescu. Finalizată 90%, construcția de la Mihăileni, din Munții Apuseni, este blocată de activiștii Declic
Baraj aproape gata, oprit pentru că era autorizat pe vremea lui Ceaușescu. Finalizată 90%, construcția de la... Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Schema prin care doi bărbați
Schema prin care doi bărbați "au dat lovitura" în București cu apartamente închiriate ilegal: 19 păgubiți Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x