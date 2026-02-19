Mireasa, sezon 13. Regizorul de platou a adus două scrisori pentru Amalia și Roxi. Cine le-a scris fetelor: „Asta a urmărit...”

În emisia live de miercuri din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 18 februarie 2026, Roxi și Amalia au primit două scrisori. Iată ce s-a discutat în platou după ce au citit mesajele transmise.

Roxi și Amalia au avut parte de o surpriză la Mireasa: Capriciile Iubirii în emisia de miercuri seară, 18 februarie 2026. Regizorul de platou și-a făcut apariția în fața lor pentru a le aduce două scrisori.

După intervenția telefonică a surorii sale din live-ul Mireasa: Meciul Iubirii, Amalia a avut ocazia să citească și scrisoarea pe care i-a trimis-o aceasta. De asemenea, și Roxi a primit un mesaj de la o fană.

„Scrisoarea ta am înțeles că este din partea unei fane. Te invităm să citești scrisoarea în casă pentru că este destul de complexă. Și îți recomandăm să te gândești bine și să analizezi cuvintele și mesajul pe care doamna a vrut să ți-l transmită.

Iar tu, Amalia, de la sora ta.”, a anunțat Raluca Preda.

Cum a reacționat Roxi după ce Amalia a citit scrisoarea de la sora ei la Mireasa: Capriciile Iubirii

Și în scrisoare, Bianca a încercat să își avertizeze sora cu privire la prietenia pe care a legat-o în casa show-ului matrimonial.

„Vreau să îți spun că te iubesc enorm de mult, te urmăresc și sunt alături de tine indiferent de situație. Am decis să îți scriu pentru că nu sunt deloc liniștită cu așa zisa prietenă a ta, Roxi. Am impresia că această relație nu-ți aduce mereu echilibru și ar trebui să fii mai atentă la felul în care te influențează. Anumite tachinări sau glume în care ești implicată par să te pună într-o lumină care nu te reprezintă.

Ea pornea aceste discuții doar ca să te ațâțe pe tine și să te simți prost. Am observat, mai mult de atât, interesul ei de a face tot posibilul să te îndepărteze de cunoașterea ta cu Dorian, dar am crezut că mi se pare. La Task-ul Cătușelor, ce am văzut cu toții ne-a blocat efectiv. Pur și simplu își bate joc de tine pe față, de empatia și de încrederea ta. Fata asta a făcut tot ce a putut să te dea din calea ei spre Dorian. Asta a urmărit tot timpul.”, a fost mesajul transmis de sora Amaliei.

„În unele cazuri da (n.r. a simțit că Roxi o îndepărtează de Dorian)”, a răspuns concurenta.

„Am simțit că interacțiunea noastră a fost mai intensă față de altă dată”, a specificat Dorian.

„Aici nu e vorba de Dorian, e vorba cu tu ai un suflet prea bun, iar ea a simțit asta. Tu nu vezi ce se întâmplă în fața ta? Nu vreau să suferi, să plângi! Să nu te lași călcată în picioare de nimeni! O prietenă adevărată nu ar face niciodată, dar niciodată, așa ceva!”, i-a mai transmis Bianca surorii sale.

Roxi nu s-a putut abține și a oferit o reacție, încercând să lămurească situația: „Nu am nicio intenție spre Dorian. Clar nu-mi place! Ceea ce îi spuneam Amaliei e ceea ce am simțit eu cu adevărat, nu ceea ce voiam să audă.”

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

