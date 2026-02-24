Mireasa, sezon 13. La 3 zile de la ruperea cunoașterii cu Roxana, Sebastian a recunoscut că place o altă fată

A rupt cunoașterea cu Roxana, i-a spus Paulei că între ei poate fi doar o prietenie și, în cele din urmă, a recunoscut că place o a treia fată. Sebastian a confirmat în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie că o place pe Amalia.

La foarte scurt timp după ce a rupt cunoașterea cu Roxana, Sebastian a petrecut timp cu Amalia și a aflat că fata nu mai are de gând să revină la Dorian, fapt care l-a făcut să zâmbească.

„Șoc-șoc-șoc!”. Două fete s-au certat pentru el, iar Sebastian place o a treia concurentă. La 3 zile de la ruperea cunoașterii de Roxana, băiatul a spus de cine e interesat

Roxana a fost supărată și a mers la Sebastian să-l ia la o discuție, în timp ce el stătea pe canapea lângă Amalia. Roxana i-a reproșat acestuia că nu a așteptat nici măcar o săptămână de la ruperea cunoașterii și a început să flirteze cu o altă fată, fapt care denotă pentru el lipsă de respect.

Amalia i-a spus lui Sebastian că încă nu-și dorește o nouă cunoaștere și nici nu ar fi de acord ca el să intre într-o cunoaștere după ce a spus că are sentimente pentru Roxana.

Doamna Mihaela a recunoscut că Sebastian a plăcut de la început 3 fete: Paula, Roxana și Amalia.

Roxana i-a urat succes Amaliei, iar fata i-a atras atenția că nu a spus că va intra într-o cunoaștere și i-a precizat că Sebastian a vrut să vorbească mai întâi cu ea.

