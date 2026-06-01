Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a venit în vizită. Cum a reacționat când a văzut-o pe Giulia după toate tensiunile

Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a venit în vizită. Cum a reacționat când a văzut-o pe Giulia după toate tensiunile

Mama lui Alexandru a venit în vizită în casa Mireasa, ca urmare a tuturor dezvăluirilor despre logodnica fiului ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 14:56 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 15:39
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Doamna Ionela i-a susținut de la distanță pe Giulia și Alexandru încă de când au avut primele apropieri. Mama băiatului și-a retras susținerea după ce a aflat mai multe detalii despre trecutul tinerei. Alexandru și Giulia s-au logodit, iar după logodnă mama lui Alexandru n-a sunat să-i felicite, ci să-i spună băiatului că logodnica lui nu a fost sinceră când i-a povestit despre relațiile ei. Acum, doamna Ionela a venit în casa Mireasa pentru a lămuri lucrurile cu fiul și logodnica lui.

Alexandru i-a reproșat mamei lui că a intrat în live și i-a spus că nu-l recunoaște, asemenea unui om care îl denigrează și-l vrea la pământ. Doamna Ionela i-a spus lui Alexandru că mama Giuliei vrea ca ei să meargă în Anglia și că o să-i modeleze cum dorește. Băiatul i-a spus mamei sale că știe ce vrea și că nu e orb.

Mama lui Alexandru a venit în casa Mireasa. Ce gest a făcut Giulia față de doamna Ionela după toate tensiunile

„Te face pe viață! Eu nu vreau ca mamă ca tu să suferi. La bunătatea pe care am dat-o mi se întorc reproșuri și amenințări. Doamna Ionela a spus că doamna Carmen ar fi amenințat-o: „Îmi spune ea mie că se roagă ca tu să fi rămas gravidă și să mă târască ea pe mine prin judecăți!”, a spus doamna Ionela.

Giulia a venit pentru a o cunoaște pe doamna Ionela și i-a pupat mâna. „Nu-mi pupa mâna, că nu e cazul!”, a spus mama lui Alexandru.

„Eu chiar îl iubesc, îmi doresc o familie alături de el, la el nu pot să renunț!”, i-a spus Giulia doamnei Ionela.

„Tu vrei să rămâi cu el pe viitor?”, a întrebat doamna Ionela.

„Toată viața!”, a răspuns Giulia.

„Nu ai cum!”, a spus doamna Ionela, iar Alexandru a intervenit și a rugat-o pe mama sa să nu mai discute în numele lui. „Tu niciodată nu-mi dictezi viața mie!”, i-a spus Alexandru mamei.

Doamna Ionela i-a atras atenția fiului să fie precaut. „Eu îți spun ca mamă că nu e bine. Mai întâi te distrugi pe tine și apoi pe noi!”.

Giulia a fost marcată negativ de cuvintele mamei lui Alexandru: „Știu că mama lui Alex e împotriva acestei relații. Nu ai cum să arunci cu astfel de vorbe și expresii. I-a spus lui Alex că ea mai are o fată de 15 ani și dacă aș putea să mă dau eu la fata ei. Pentru mine nu există așa ceva!”, a spus Giulia în emisia live.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius s-au despărțit: „Consider că ar trebui să mai crească puțin!”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher
Observatornews.ro Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Citește și
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut. Ea și Liviu au publicat primele imagini cu bebelușul
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut. Ea și Liviu au publicat primele imagini cu bebelușul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit
Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x