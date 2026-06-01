Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a venit în vizită. Cum a reacționat când a văzut-o pe Giulia după toate tensiunile

Mama lui Alexandru a venit în vizită în casa Mireasa, ca urmare a tuturor dezvăluirilor despre logodnica fiului ei.

Doamna Ionela i-a susținut de la distanță pe Giulia și Alexandru încă de când au avut primele apropieri. Mama băiatului și-a retras susținerea după ce a aflat mai multe detalii despre trecutul tinerei. Alexandru și Giulia s-au logodit, iar după logodnă mama lui Alexandru n-a sunat să-i felicite, ci să-i spună băiatului că logodnica lui nu a fost sinceră când i-a povestit despre relațiile ei. Acum, doamna Ionela a venit în casa Mireasa pentru a lămuri lucrurile cu fiul și logodnica lui.

Alexandru i-a reproșat mamei lui că a intrat în live și i-a spus că nu-l recunoaște, asemenea unui om care îl denigrează și-l vrea la pământ. Doamna Ionela i-a spus lui Alexandru că mama Giuliei vrea ca ei să meargă în Anglia și că o să-i modeleze cum dorește. Băiatul i-a spus mamei sale că știe ce vrea și că nu e orb.

„Te face pe viață! Eu nu vreau ca mamă ca tu să suferi. La bunătatea pe care am dat-o mi se întorc reproșuri și amenințări. Doamna Ionela a spus că doamna Carmen ar fi amenințat-o: „Îmi spune ea mie că se roagă ca tu să fi rămas gravidă și să mă târască ea pe mine prin judecăți!”, a spus doamna Ionela.

Giulia a venit pentru a o cunoaște pe doamna Ionela și i-a pupat mâna. „Nu-mi pupa mâna, că nu e cazul!”, a spus mama lui Alexandru.

„Eu chiar îl iubesc, îmi doresc o familie alături de el, la el nu pot să renunț!”, i-a spus Giulia doamnei Ionela.

„Tu vrei să rămâi cu el pe viitor?”, a întrebat doamna Ionela.

„Toată viața!”, a răspuns Giulia.

„Nu ai cum!”, a spus doamna Ionela, iar Alexandru a intervenit și a rugat-o pe mama sa să nu mai discute în numele lui. „Tu niciodată nu-mi dictezi viața mie!”, i-a spus Alexandru mamei.

Doamna Ionela i-a atras atenția fiului să fie precaut. „Eu îți spun ca mamă că nu e bine. Mai întâi te distrugi pe tine și apoi pe noi!”.

Giulia a fost marcată negativ de cuvintele mamei lui Alexandru: „Știu că mama lui Alex e împotriva acestei relații. Nu ai cum să arunci cu astfel de vorbe și expresii. I-a spus lui Alex că ea mai are o fată de 15 ani și dacă aș putea să mă dau eu la fata ei. Pentru mine nu există așa ceva!”, a spus Giulia în emisia live.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

