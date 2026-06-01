Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026

Gigi Burger a avut parte de o revedere emoționantă cu iubita lui la aeroport, după eliminarea de la Survivor România 2026. Concurentul a stat departe de partenera lui aproximativ două luni.

Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 15:10 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 15:46
Gigi Burger a fost eliminat din competiție chiar înainte de săptămâna finală de la Survivor România 2026. Concurentul a pierdut duelul cu Ramona Micu. Acesta a dat tot ce a putut pe traseu, însă colega lui a fost mai rapidă.

Deși își dorea să ajungă cât mai departe în concursul din Republica Dominicană, Gigi Burger este mândru de tot parcursului lui de până acum. Mai mult, acesta s-a bucurat de noua experiență pe care a trăit-o alături de oameni dragi lui.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că acesta a legat multe relații de prietenie la Survivor România 2026. Așadar, despărțirea de colegi nu a fost deloc ușoară, însă dorul de casă l-a făcut să privească înfrângerea cu alți ochi.

Cum a fost așteptat Gigi Burger de iubita lui la aeroport, după eliminarea de la Survivor România 2026

După o noapte petrecută la hotel, Gigi Burger a luat direct avionul către România. La aeroport, acesta a fost așteptat cu nerăbdare de către iubita lui și de prieteni. Toți s-au bucurat să-l revadă, în mod special partenera lui.

Tânăra i-a sărit în brațe concurentului. Un lucru este cert, revederea dintre cei doi a fost emoționantă.

„Dar nu mai veneai!”, i-a spus aceasta.

„De ea îmi era cel mai dor!”, a fost replica lui Gigi Burger.

Iubita lui și prietenii au observat imediat schimbarea prin care a trecut concurentul în cele două luni la Survivor România 2026. Se pare că acesta a revenit în România mult mai bronzat, dar și fără câteva kilograme.

„Sunt mega fericit să vă spun că sunt un alt om! Să-mi faceți programare la tuns. (...) V-ați cam îngrășat! Eu am slăbit și voi v-ați îngrășat. Gata, de acum încolo mănânc tot ce ați mâncat voi, iar voi o lingură de orez. Am adus cănile, le am în bagaj!”, a mai adăugat Gigi Burger în glumă.

„Îl vedeam până în finală, credeam că o să câștige!”, au spus prietenii concurentului.

„La televizor e simplu! Când ajungi acolo cel mai simplu lucru devine cel mai greu. Dormi pe scânduri, mănânci o lingură de orez, ești plecat de acasă de lângă oamenii dragi și atunci totul devine mai greu. Ești izolat de lume, lași toate plăcerile tale.

Gândurile, emoțiile și stresul se resimt și pe traseu, chiar dacă de acasă pare că e simplu. Eu cred că Dumnezeu mi-a aranjat drumul să fie cât mai bun. Știu foarte bine prin ce au trecut colegii mei la început, având în vedere că nici măcar nu au avut o cabană în care să locuiască în primele zile. Au trecut prin niște ploi și momente grele. Consider că eu am mers în cel mai bun moment de la Survivor”, a mai povestit Gigi Burger după ce a revenit în România.

Săptămâna Finală de la Survivor România 2026 se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
