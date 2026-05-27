Mireasa, sezon 13. Prima cerere în căsătorie! Giulia și Alexandru s-au logodit

A avut loc prima cerere în căsătorie din sezonul 13 Mireasa. Alexandru și Giulia s-au logodit!

Giulia a fost extrem de emoționată la revenirea în casa Mireasa, după ce a primit inelul de logodnă de la iubitul ei și au avut parte de o noapte la hotel, fără camerele de filmat. Tânăra a plâns în hohote și a precizat că este nespus de fericită că a întâlnit un om care să-i ofere atât de multă înțelegere și iubire.

„Sunt cea mai fericită femeie de pe Pământ și îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut și că îmi oferă atâta iubire, respect înțelegere. Inelul așa mi l-am imaginat mereu”, a spus Giulia la Mireasa: Direct din culise.

În toiul petrecerii aniversare a lui Antonio Pican, Alexandru s-a așezat într-un genunchi și i-a făcut o delcarație emoționantă iubitei, cerând-o în căsătorie: „Să știi că te iubesc enorm și îmi doresc să fii mama copiilor mei”