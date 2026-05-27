Mireasa, sezon 13. Sora lui Denis, vizită-surpriză la Capricii. De ce nu o vede pe Claudia ca pe o viitoare cumnată

Denis a avut parte de o surpriză la Mireasa: Capriciile Iubirii: sora lui a venit să-l vadă. Karina a fost întrebată ce părere are despre cunoașterea fratelui cu Claudia.

Întrebată dacă o vede ca pe o viitoare cumnată, Karina a răspuns: „Sincer nu. Pur și simplu doar caracterele lor sunt foarte necompatibile. Principiile și valorile poate sunt la fel. Mi se pare că Claudia are un caracter foarte vulcanic și Denis la fel și pe termen lung nu cred că o să fie ceva.

Rugată se descrie comportamentul fratelui față de Claudia, sora concurentului a răspuns: „Văd progres, că-și dă interesul. Cred că apreciază la ea faptul că e sinceră și spune lucrurilor pe nume. Sunt calități pe care le apreciez și eu la ea.

Claudia a precizat că apreciază sinceritatea Karinei, menționând că ea nu pune accent pe păreri, ci pe persoana pe care vrea să o cunoască. Denis a spus că nu a luat prea mult părerea familiei în considerare.

Întrebată ce spune mama ei, Karia a preferat să nu dea detalii: „I-am transmis mamei că voi veni aici și mi-a spus să-i transmit urările ei de dragoste orice s-ar întâmpla!”, a spus Karina.

După un material cu Raluca și Claudia certându-se pe Denis, Karina a fost rugată să le ofere un sfat celor două fete.

Să aștepți iubirea adevărată. Să nu alergi după cineva care nu-ți oferă cât ar trebui să-ți ofere. Sigur o să găsești pe cineva care pune valoare pe tine. Și Claudiei la fel