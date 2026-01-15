Mireasa, sezon 13. Primul conflict în casa fetelor. S-a lăsat cu lacrimi și cu țipete: „Mă enervezi. Nu pot să stau lângă tine”

Chiar în prima săptămână a sezonului 13 Mireasa a avut loc și primul conflict. Paula s-a simțit marginalizată și a avut mai multe comentarii, iar alte fete au reacționat. De aici spiritele s-au încins.

Paula a plâns, deranjată de grupulețele care s-au format. Giulia și Halima, care se înțeleg foarte bine, i-au spus Paulei că nu este vina lor că nu reușește să se integreze. Paula a avut mai multe comentarii despre fete, dar și despre băieți. Despre Alexandru, Paula a spus că este tiparul de „vagabond” al fostului ei iubit.

„Nu te suport și cred că ești prefăcută”. Primul conflict în casa fetelor din sezonul 13 Mireasa. S-a lăsat cu lacrimi și cu țipete: „Mă enervezi. Nu pot să stau lângă tine!”. Care a fost motivul

Giulia: Te victimizezi foarte mult. Comentezi de pe margine, îmi spui să tac. Eu cu tine nu rezonez.

Paula: Și n-am voie să-mi dau cu părerea?

Giulia:Mă enervezi, ești prefăcută.

Halima: Grupulețe se formează.

Paula: Nu înțeleg de ce se strâmbă Giulia.

Giulia: Că mă enervezi. Nu pot să stau lângă tine.

Paula: De ce nu vine cu argumente?

În emisia live de Mireasa, Giulia a spus că regretă tonul folosit, însă nu și cuvintele.

„Am fost și eu puțin frustrată și copleșită. Am ridicat tonul și nu trebuia să fac asta, eu i-am cerut scuze și vreau să le cer scuze și părinților ei, tot ce am zis, sunt de aceeași părere. Nu rezonez cu tine și cred că ești o prefăcută. Nu am subiect de discuție cu tine, dar îmi pare rău că am țipat la tine. Îi simt energia și simt că nu o suport”, a spus Giulia.

„Paula accentuează ideea de grupulețe, dar dacă ea e retrasă, nu e vina nimănui”, a spus Giulia în emisia live de Mireasa de pe 15 ianuarie 2026.

Paula a spus despre Roxi că, venind pentru a doua oară în emisiune, sigur a venit cu cărțile făcute.

„Nu mi se pare că are argumente solide pentru ceea ce spune. O să o evit”, a spus Roxi despre Paula.