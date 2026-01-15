Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Cine este Ben. Povestea de viață a concurentului le-a impresionat profund pe fete 

Ben Cracană din sezonul 13 Mireasa are 25 de ani. El a venit însoțit de doamna Oana și își dorește să cunoască o femeie iubitoare și atentă la detalii.

Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 15:35 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 15:43

Ben Cracană din sezonul 13 Mireasa, în vârstă de 25 de ani, este zodia Gemeni, vine din Cluj-Napoca, locuiește în Dorohoi și își dorește să devină antrenor de tenis de masă.

Ben A terminat 12 clase, dar nu a dat Bacalaureatul pentru că a fost necesar să plece la muncă în străinătate. A început să lucreze de la 14 ani, pentru că nu a avut cine să-l susțină. A început cu meseria de ajutor de bucătar, a continuat ca bucătar după 18 ani, după care a experimentat mai multe job-uri, precum model, barista, organizator de evenimente. A lucrat chiar și într-o fabrică de pâine.

Citește și: Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1

Cine este Ben din sezonul 13 Mireasa. Urma să se căsătorească și să devină părinte. De ce s-a ruinat totul. Povestea lui de viață le-a impresionat pe fete

„Nu am avut parte de ambii părinți. Mama mea naturală de când eram mici nu m-a recunoscut, până la 6 ani mi-a fost alături tata. Tata a murit când aveam eu 6 ani. Suferea de paralizie”, a povesit Ben.

După decesul tatălui, Ben și fratele mai mic a rămas în grija unei prietene de familie, până la 14 ani, când au fost nevoiți să se multe în casa bunicilor materni, unde locuia și mama lui naturală, care nu a vrut să aibă de-a face cu cei doi copii ai ei.

Greutățile s-au ținut lanț de Ben și în viața sentimentală.

Și-a cerut fosta iubită în căsătorie, ea a rămas însărcinată, însă a pierdut sarcina după ce a făcut efort la locul de muncă. Urmau să se căsătorească, dar el a descoperit că exista o a treia persoană în ecuație.

„Am făcut programare pentru cununia civilă. O altă persoană a intervenit în viața ei. A făcut-o să renunțe la decizia de a renunța la mine. A fost un șoc pentru mine”, a povestit Ben, care a precizat că partenera ideală e calmă, luptătoare și iubitoare.

