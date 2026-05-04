Mireasa, sezon 13. Raluca și Denis, apropieri neașteptate. Ce au făcut pe întuneric, în dormitor. Au uitat de camerele de filmat

Raluca și Denis au avut parte de apropieri neașteptate la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Mai mult, concurenții au uitat de camerele de filmat și au fost surprinși în ipostaze uluitoare.

Deși nu s-au declarat într-o cunoaștere, Raluca și Denis continuă să petreacă foarte mult timp împreună. Recent, tânăra a dezvăluit că-i oferă mai mult spațiu băiatului, însă camerele de filmat au surprins noi apropieri între ei.

Petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii a fost un prilej bun pentru a interacționa din nou. Concurenții au dansat toată noaptea, iar atunci când au obosit s-au retras în dormitorul băieților.

Raluca a ținut neapărat să-l întrebe pe Denis dacă o să-i fie dor de ea. Aceasta se află într-o cursă de eliminare, iar șansele să părăsească emisiunea sunt mari. Răspunsul acestuia a fost unul sincer și direct.

În ce ipostaze au fost surprinși Denis și Raluca la Mireasa: Meciul Iubirii. Camerele au surprins atingeri într-o zonă intimă

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Raluca și Denis atunci când luminile din dormitor s-au stins. Aceștia au profitat din plin de întuneric și s-au apropiat din ce în ce mai mult.

De altfel, cei doi au fost filmați în ipostaze neașteptate. Au stat o perioadă îmbrățișați, iar cu greu s-au abținut să nu își fure un sărut.

În emisia live de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 mai 2026, Simona Gherghe și ceilalți concurenți au dezbătut intens subiectul. Mai mult, Daniel a ținut să-l atenționeze pe Darius că se afla în patul său cu Raluca.

„Nu sunteți asumat cu ceea ce simțiți!”, a afirmat Claudia fără reținere.

„De ce nu sunt asumat? Am zis că sunt atras de ea, dar nu vreau căsătorie!”, i-a răspuns Denis.

„Eu am venit cu gândul ca eu să vă vindec de ceva ce aveam în București. Nu mă simțeam bine din cauza unei situații. Vreau să-mi fac o relație cu o persoană potrivită mie. Am zis și în cartea de vizită că nu-mi doresc o căsătorie”, a mai adăugat și Raluca.

„N-am cum să forțez lucrurile mai departe. Se poate să și plâng de dor (n.r. după Denis dacă pleacă).”, a mai zis fata.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

