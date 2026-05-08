Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8 mai 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 8 mai 2026. 

Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 15:42 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 15:53
Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului Mireasa | Antena 1
În săptămâna care tocmai a trecut s-a întâmplat mai multe evenimente în casa Mireasa. O concurentă nouă și-a făcut apariția în casa Mireasa și o altă tânără a intrat pentru 13 zile, la chemarea lui Denis. Și Dorian a făcut o chemare, iar tânăra invitată de el și-a făcut apariția în gală.

Daniela și Darius au decis să-și mai dea o șansă și formează din nou un cuplu în casa Mireasa. Conflictele nu au lipsit nici în această săptămână: Daniela s-a certat cu mamele, dar și cu Claudia, pe tema creionului cosmetic.

După întâmplările din această săptămână, publicul Mireasa și-a decis noii favoriți!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 8 mai 2026

În Gala Mireasa din 8 mai 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxana: „Puțin continuă supărarea. Că vreau tot timpul să fiu cât mai sus și să am ce e mai bun pentru mine. Îmi place să am responsabilități în viață”, a spus Roxana, care este puțin tristă de când nu mai ocupă titlul de Mireasa Săptămânii.

Fata Săptămânii este: Giulia : „Aseară am visat că se va întâmpla asta!”, a spus Alexandru. „E prima oară în care ești Mireasa Săptămânii”, i-a spus Simona Gherghe.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Darius

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alexandru

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

