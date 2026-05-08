Mireasa, sezon 13. Karina, admiratoarea lui Dorian, și-a făcut apariția în gală. Cum a reacționat băiatul când a văzut-o

Dorian a avut parte de o surpriză în gala Mireasa de pe 8 mai 2026. Karina, tânăra pe care a invitat-o în casă pentru a se cunoaște reciproc, și-a făcut apariția!

În urmă cu câteva zile, Dorian a fost surprins când a primit o scrisoare de la o admiratoare pe nume Karina, iar concurentul a declarat că ar vrea să o cunoască.

Karina din Timișoara are 25 de ani, este instructor de înot și welness coach. Tânăra i-a trimis o scrisoare lui Dorian, prin care li-a exprimat intenția de a-l cunoaște: „Te urmăresc încă din ianuarie, de când ai intrat în casă. Nu am avut curaj să-ți scriu până acum, pentru că mă așteptam să-ți faci cuplu cu cineva. Mi-ai atras atenția în primul rând fizic. Ai un zâmbet foarte frumos și ești foarte carismatic. Ești foarte matur și mi se pare că știi ce vrei de la viață. Îmi place că ești disciplinat și că ești și tu în zona asta a sportului, la fel ca mine. Genul ăsta de mindset îl apreciez mult și nu e chiar atât de des întâlnit. Și, ca să fiu sinceră, cred că ne-am potrivi destul de bine, atât ca vibe cât și fizic. Mi-ar plăcea să ne cunoaștem mai bine, dacă și tu ești interesat, bineînțeles.

Karina a intrat pe 8 mai în casă, spre marea emoție a lui Dorian.

„Îmi tremură mâinile. Bine ai venit!”, a spus Dorian vizibil emoționat. Fata n-a putut veni mai repede pentru că a avut un examen de dat.

Cei doi au la dispoziție 13 zile pentru a se cunoaște.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

