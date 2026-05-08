Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Paula și Raluca. Ce fată părăsește emisiunea

Raluca și Paula s-au aflat în cursa de eliminare timp de o săptămână. În Gala Mireasa de pe 8 mai 2026, Simona Gherghe a anunțat decizia publicului.

Paula a intrat în cursa de eliminare fiind ultima fată din clasamentul publicului, iar Raluca a fost nominalizarea băieților. Ambele au spus că își doresc să plece din casa Mireasa. Paula a recunoscut că s-a îndrăgosit de Răzvan, dar nefiind și reciproca valabilă, aceasta suferă când îl vede. Totodată, Raluca s-a îndrăgostit de Denis, însă acesta i-a spus că simte doar o atracție, dar de o relație nu se poate pune problema pentru că nu poate trece peste faptul că în trecut a făcut conținut pentru adulți. În acest context, ambele fete și-au exprimat dorința de a fi eliminate, însă decizia a revenit publicului. Între timp, Raluca a spus că s-a răzgândit și nu mai vrea eliminare. Și Paula se răzgândise în procent de 50%.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Paula și Raluca. Decizia publicului

Simona Gherghe a citit mai întâi procentele de vot, apoi a pronunțat numele fetei eliminate.

„A fost votată de 67,18%. Fata care astăzi va părăsi emisiunea este Paula. Raluca, rămâi în emisiune!”, a spus Simona Gherghe.

Așadar, Paula a fost eliminată de publicul Mireasa!

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

