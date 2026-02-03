Mireasa, sezon 13. Roxana și Sebastian s-au declarat într-o cunoaștere. Ce surpriză i-a făcut băiatul în direct

în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, Sebastian și Roxana s-au declarat într-o cunoaștere. Băiatul a ținut să-i facă o surpriză în direct.

Tensiunea din platoul show-ului matrimonial a dispărut în doar câteva clipe atunci când Sebastian și-a făcut apariția în fața Roxanei cu o surpriză neașteptată. În ultima perioadă, cei doi au petrecut mult timp împreună.

Până și Simona Gherghe a fost luată prin surprindere de gestul înduioșător al băiatului: „Astea sunt surprize de alea marca Mireasa. Până la urmă despre asta este vorba. Despre felul în care oamenii simt să curteze, să-i facă pe ceilalți să se simtă apreciați. Ia să vedem!”.

Roxana a avut parte de o surpriză din partea lui Sebastian în direct la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi s-au declarat într-o cunoaștere

Sebastian i-a arătat Roxanei cât de atent este la nevoile ei. Așadar, băiatul i-a oferit un desert și un buchet de flori în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026. Concurenta a fost foarte bucuroasă de gestul acestuia.

„Tiramisu! Am zis să-i îndeplinesc dorința de a mânca acest dulce”, a spus el.

„Am emoții! Abia aștept să gust! Foarte drăguț, apreciez. Orice gest din partea lui îmi face plăcere”, a precizat Roxana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Adi, noul concurent. De unde o cunoaște pe Halima și ce își dorește de la viitoarea parteneră

„El a cerut să cumpere din banii lui. A fost intenția lui, gândul lui”, a mai evidențiat prezentatoarea TV.

Atunci când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere la Mireasa: Meciul Iubirii, cei doi au oferit un răspuns sincer cu zâmbetul pe buze.

„Da, suntem într-o cunoaștere!”, a zis Roxana.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.