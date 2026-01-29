Mireasa, sezon 13. Sebastian, confesiuni dureroase despre fosta lui relație! Prin ce situații a trecut concurentul

Antena Căutare
În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Sebastian și-a deschis inima și a făcut confesiuni dureroase despre fosta lui relație! Descoperă prin ce situații a trecut concurentul.

Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 12:09 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 14:09

Nu mai este o noutate faptul că Sebastian s-a apropiat de Roxana. Într-o discuție purtată recent cu aceasta, tânărul a dezvăluit detalii neștiute și dureroase despre trecutul său amoros.

Sebastian, confesiuni dureroase despre fosta lui relație! Prin ce situații a trecut concurentul și ce s-a aflat în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Fiindcă Ben i-a cedat locul la întâlnire, Sebastian s-a văzut cu Paula ca să îi explice faptul că momentan își dorește doar să se apropie de Roxana, aceasta fiind singura fată din casa Mireasa pentru care are o simpatie. Paula nu prea a părut dispusă să accepte ușor un refuz, însă tânărul a încercat să îi explice că este important ca ea să îi respecte decizia.

Apoi, întors de la date, Sebaastian și-a deschis sufletul în fața Roxanei și astfel au ieșit la iveală detalii despre trecutul său amoros și despre diferitele situații dureroase pe care le-a trăit de-a lungul timpului.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce au discutat Roxana și Sebastian, după ce tânărul s-a întâlnit cu Paula! Ce a urmat

„Simțeam o anumită presiune din partea ei. A făcut eforturi pentru ea, nu pentru noi. Dacă mi s-a dat ceva nu s-a pus problema să nu dau înapoi. Mereu simțeam așa... Poate se întâmpla să nu am bani la mine, să iau salariul peste două zile. Și dacă eu puneam problema ca ea să plătească în momentul respectiv o deranja. Și nu înțelegeam de ce, din moment ce tu știi că eu, peste două zile, iau banii. Era o chestiune de moment, când ma și sunt bine dau totul. Am avut tendința de a oferi totul, făceam într-un fel să se poată, să nu spun. Nu voiam să îi spun nu, chiar voiam să fie fericită”, a povestit Sebastian.

„Da, e ok, dar din perspectiva asta doar tu făceai eforturi”, a adăugat Simona.

„Uneori primeam înțelegere, alteori nu. Mi se spunea mereu că nu fac ceva cu viața mea, că nu evoluez”, a mai zis concurentul.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

