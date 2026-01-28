Mireasa, sezon 13. Ce au discutat Roxana și Sebastian, după ce tânărul s-a întâlnit cu Paula! Ce a urmat

Descoperă ce au discutat Roxana și Sebastian, după ce tânărul s-a întâlnit cu Paula pentru a lămuri anumite aspecte. Detaliile au ieșit la iveală la Mireasa: Meciul iubirii, în ediția din 28 ianuarie 2026.

La emisiunea Mireasa: Meciul iubirii din data de 28 ianuarie 2026 am putut să vedem ce s-a mai întâmplat cu Paula, după ce aceasta a avut o întâlnire cu Sebastian, tânărul folosind această ocazie pentru a-i explica faptul că acum își dorește să o cunoască mai bine pe Roxana, nu pe ea. Descoperă ce a urmat apoi.

Ce au discutat Roxana și Sebastian, după ce tânărul s-a întâlnit cu Paula! Ce a urmat, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția de ieri am putut vedea faptul că Ben a putut alege dacă merge el sau îi cedează locul lui Sebastian, ca să se poată vedea cu Paula și ca să aibă astfel ocazia de a lămuri anumite lucruri. Întâlnirea a fost una plină de discuții și tânărul i-a explicat concurentei faptul că el își dorește să o cunoască pe Roxana, motiv pentru care o roagă să îi respecte decizia. Totuși, Paula i-a spus iar că își dorește să îl cunoască, fiind singurul băiat care i-a stârnit interesul.

Ulterior, Roxana și Sebastian au discutat despre tensiunile ivite din cauza Paulei și a vorbelor ei.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

