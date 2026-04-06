Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a răbufnit în direct! De ce i-a atras atenția Danielei: „Strici vibe-ul casei!”

În emisia live de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 6 aprilie 2026, Simona Gherghe nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa Danielei. Concurenta a reușit să o scoată din sărite pe moderatoarea emisiunii.

Tensiunile au atins cote maxime în casa Mireasa, sezon 13. Daniela și doamna Melinda s-au aliat împotriva celorlalți concurenți din show-ul matrimonial. Cele două au stârnit o mulțime de conflicte atât cu fetele, cât și cu alte mame.

Tânăra a ținut să-i atragă atenție chiar și doamnei Mihaela. Acestea au avut parte de o discuție intensă, iar la iveală au ieșit cuvinte grele. De asemenea, Daniela a avut parte de conversații aprinse și cu Giulia, Claudia, Amalia și Ema.

În urma situației delicate din casa Mireasa sezon 13, Simona Gherghe a simțit nevoia să intervină. Prezentatoarea TV și-a dorit să afle care este motivul pentru care Daniela și-a schimbat brusc atitudinea față de toate persoanele din emisiune.

„Mie mi se pare cam nepotrivită atitudinea pentru o doamnă care ar putea să îți fie mama. Ai interpretat greșit! (...) Ce se întâmplă? E un pic cam mult! Ce vrei să forțezi? Să te dea fetele acasă la o posibilă eliminare? S-a schimbat ceva!”, a precizat Simona Gherghe.

Ce a scos-o din sărite pe Simona Gherghe în emisia live de luni din Mireasa sezon 13, de pe 6 aprilie 2026

Prezentatoarea TV a ținut să-i atragă atenția și doamnei Melinda, care s-a întors împotriva tuturor: „Sunteți Mama Săptămânii și ar trebui să aveți un comportament echidistant față de situațiile din casă”.

Replicile tăioase dintre Daniela și celelalte fete au continuat și în emisia live de luni din Mireasa sezon 13, de pe 6 aprilie 2026. De altfel, iubita lui Darius a punctat că și-a schimbat comportamentul față de ceilalți după ultima cursă de eliminare în care a intrat.

„S-a văzut acolo la votare. Roxana spunea despre mine că sunt falsă. Sebastian mi-a zis că sunt un nimeni.”, au fost vorbele care au făcut-o pe Simona Gherghe să intervină.

„Nu e în regulă! Strici vibe-ul casei. Nu e nicio problemă pentru tine, dar pentru ceilalți este o problemă. Ce vrei să obții din asta? Am înțeles, ai enervat pe toată lumea! Treci la nivelul următor”, a mai evidențiat prezentatoarea TV.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

