Mireasa, sezon 13. Sora Amaliei a intervenit telefonic în emisia live. Ce a avertizat-o despre Roxi: „Trebuie să înceteze!”

Bianca, sora Amaliei, a intervenit în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 18 februarie 2026. Tânăra a făcut acuzații neașteptate despre Roxi, după Task-ul Cătușelor.

Amalia a avut parte de un moment emoționant la Mireasa: Meciul Iubirii, după Task-ul Cătușelor. Bianca, sora acesteia, a intervenit printr-un apel telefonic pentru a-i transmite concurentei un mesaj despre prietenia legată în casa show-ului matrimonial.

Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a auzit vocea surorii sale. Mai mult, Amalia a ascultat cu mare atenție ceea ce i-a spus Bianca. De asemenea, fata a fost de acord cu ea în toate afirmațiile făcute.

Bianca, sora Amaliei, cuvinte grele la adresa lui Roxi în emisia live din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 18 februarie 2026

Bianca i-a sugerat surorii sale să încheie orice legătură cu Roxi pentru că nu este vorba de nicio prietenie între ele. Aceasta a fost dezamăgită de atitudinea pe care a avut-o concurenta la Task-ul Cătușelor alături de Dorian.

„Nu vreau să plângi. Vreau să-i spun că prietenia dintre ea și Roxi ar trebui să înceteze. Gesturile pe care le-a făcut față de Dorian nu au fost prietenești. (...) Am emoții foarte mari. Pur și simplu, comportamentul de aseară ne-a deranjat foarte tare pe toți. Aici este vorba de prietenia pe care Roxi spune pe care o are față de Amalia, nu are nicio legătură cu Dorian și Amalia.

Este strict pentru ea și sufletul ei, acolo nu-i loc de prietenii. A mers acolo să își găsească pe cineva, nu să își facă prieteni”, i-a spus Bianca.

De asemenea, se pare că Amalia are și o scrisoare din partea surorii sale pe care nu a primit-o încă. Simona Gherghe a asigurat-o pe concurentă că urmează să citească mesajul de la Bianca.

„Îi mulțumesc foarte mult și are dreptate în unele chestii. Te iubesc și îmi e dor de tine”, a fost reacția Amaliei, cu lacrimi pe față.

„Să ții capul sus, să fii demnă și să nu te lași călcată în picioare de nimeni”,a mai încurajat-o Bianca pe sora ei.

Roxi nu s-a putut abține și a precizat că Bianca a înțeles totul greșit: „Îmi pare rău că s-a înțeles asta!”

„Nu vreau să comentez!”, a încheiat discuția Amalia.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.