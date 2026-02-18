Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a ales perechile pentru Task-ul Cătușelor. De ce a plâns Giulia: „Eu am vorbit frumos!”

AdrenaLinia a ales perechile pentru Task-ul Cătușelor din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii, după ce concurenții și-au exprimat preferințele. Fetele și băieții au avut parte de o surpriză, iar Giulia a izbucnit în lacrimi.

Concurenții au avut parte de o mare provocare la Mireasa: Meciul Iubirii. Aceștia au așteptat cu nerăbdare Task-ul Cătușelor, însă AdrenaLinia le-a făcut o surpriză. Se pare că preferințele lor nu au fost ascultate, iar acest lucru i-a uimit.

A urmat un haos în casa show-ului matrimonial după ce perechile au fost alese chiar de AdrenaLinia. Printre cei care au trăit momente grele încătușați se numără Giulia și Daniel. Aceștia au trecut printr-o situație delicată.

Giulia a izbucnit în lacrimi la Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii

În emisia live de miercuri din Mireasa sezonul 13, de pe 18 februarie 2026, Simona Gherghe a prezentat câteva imagini de la Task-ul Cătușelor. În urmă cu o zi, Giulia a primit o veste neașteptată.

Faptul că nu va face echipă cu Alexandru a întristat-o. Situația a devenit și mai complicată atunci când a fost încătușată alături de Daniel. Mai mult, fata a izbucnit în lacrimi din cauza comportamentului pe care l-a avut concurentul.

„Mă ții de asta ca de o lesă”, i-a spus Giulia cu lacrimi pe față.

„Eu am vorbit frumos! Am întrebat-o de Alex”, a dezvăluit și Daniel despre interacțiunea cu partenera lui Alexandru.

„Te rog frumos, culcă-te, nu știu ce mai vrei de la mine!”, i-a mai zis tânăra, vizibil deranjată de discuție.

„Nu vrea nimeni o reacție de la tine!”, a mai adăugat ea.

„Eu nu mai pot să stau aici. Te rog frumos să te adresezi cu respect. N-am vrut să te fac să plângi”, i-a răspuns Daniel.

Noaptea nu a fost deloc ușoară pentru Daniel și Amalia. Aceștia au trecut cu greu peste momentele petrecute împreună.

„Nu mă înțeleg cu el, nu rezonez cu comportamentul lui. Și nu-mi place modul în care a vorbit cu mine”, a precizat Giulia atunci când a fost întrebată de Simona Gherghe de ce nu s-a înțeles cu Daniel.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

