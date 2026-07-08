Mireasa, sezon 13. Vot în casă! Ce concurenți au fost votați pentru eliminare, înainte de marea finală. Ce reacții au urmat

AdrenaLinia a sunat și concurenții au fost puși să voteze doi concurenți pentru a fi eliminați din casa Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 8 iulie 2026.

Seara era liniștită în casa Mireasa atunci când, la un moment dat, a sunat AdrenaLinia și concurenții au primit o veste cu totul și cu totul neașteptată. Aceștia au fost puși să se gândească și să voteze doi concurenți pentru a fi eliminați din casa Mireasa. Meciul iubirii înainte de marea finală. Descoperă în rândurile de mai jos care au fost voturile și ce reacții au fost, în ediția din 8 iulie 2026.

Concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii au fost puși să voteze doi concurenți pentru eliminare. Cine va pleca înainte de marea finală

În ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, o seară liniștită s-a transformat într-una destul de stresantă, căci AdrenaLinia a sunat și concurenții au primit o sarcină cât se poate de dificilă: aceea de a vota doi concurenți pentru a fi eliminați din competiție înainte de marea finală a show-ului matrimonial.

„Dragi concurenți, în această seară aveți la dispoziție 30 de minute să vorbiți între voi și să alegeți doi concurenți pentru a fi eliminați înainte de marea finală”, a fost vestea primită de tinerii din sezonul 13.

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Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au întâlnit și au început să discute și să își exprime voturile. Se pare că cel mai votat concurent a fost Daniel, iar voturi au mai primit și Claudia, Dorian și Roxana.

Mulți au preferat să propună pe Daniel și pe Claudia, pe motiv că cei doi nu știu exact ce își doresc unul de la celălalt, motiv pentru care stârnesc numeroase discuții si situații tensionate în casa Mireasa. Nu au lipsit ironiile, replicile acide și criticile, iar camerele de filmat au surprins totul.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.