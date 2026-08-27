Mireasa, sezon 14. Beleuț și Valentin s-au certat și și-au aruncat replici acide! Ce au surprins camerele de filmat

Andrei Beleuț și Valentin Netejoru s-au certat și și-au aruncat replici dure, fără pic de reținere, în ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Ulterior, un adevărat conflict s-a iscat în casa băieților.

Fanii emisiunii Mireasa au fost uimiți atunci când au descoperit ce discuții aprinse s-au iscat după nominalizările impuse de AdrenaLinie. Vă reamintim faptul că fetele și băieții au avut de propus câte un concurent și câte o concurentă spre eliminare. Nu a durat mult și între Andrei Beleuț și Valentin Netejoru s-a iscat un conflict, cu replici dure și acuzații.

Beleuț și Valentin s-au certat și și-au aruncat replici acide! Ce au surprins camerele de filmat în ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Primele nominalizări ale sezonului 14 Mireasa au adus noi contre între Andrei Beleuț și Valentin Netejoru! Cei doi și-au aruncat replici dure, fără pic de reținere.

„La următorul vot pe tine te-aș fi votat pentru că tu nu rezonezi cu nicio fată”, a zis Valentin către Beleuț.

„Și tu rezonezi? Eu zic că rezonez cu o fată. Sau poate vrei să înlături amenințările”, a fost replica lui Beleuț.

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„Nu, că nu ești o amenințare”, a venit răspunsul lui Valentin.

„Ok, om trăi și om vedea. Ceea ce nu știai despre mine este că în viață nu prea îmi place să pierd. Nu sunt gelos, eu păstrez competiția și sunt fairplay până la capăt. Eu dacă mâine plec, eu am spus tot ce gândesc aici. Dar voi nu știu cât de asumați ați fost! Ok, votează-mă, dar poate îmi fac și relație înainte ta și după nu știu cum mai scapi”, a spus Beleuț.

„Dar eu nu vreau să scap de tine, nu trebuie să o iei personal”, i-a explicat Valentin, dar spiritele deja erau din ce în ce mai aprinse între cei doi.

Replicile acide dintre cei doi au continuat și astfel, o ceartă s-a transformat într-un adevărat conflict. La un moment dat, în discuție a intervenit inclusiv Mircea.

„Nu înseamnă că cineva din casă îți este dușman, că mai ai câteva persoane pe listă. La tine chestia asta e un joc. Dar tu unde te crezi aici, la Survivor?! Adică chiar totul trebuie să fie un joc? Cum adică mai are câțiva oameni pe listă? El joacă Survivor aici?!”, a spus Valentin.

Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.