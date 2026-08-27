Mireasa, sezon 14. Cine este Paula Ionela Chirilă. Concurenta are un trecut tumultos. Prin ce drame a trecut

În ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii au fost dezvăluite mai multe detalii despre Paula Ionela Chirilă. Descoperă ce s-a aflat despre concurenta cu trecut tumultos.

În ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi ce poveste de viață are Paula Ionela Chirilă, concurenta din Germania care a venit în show pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

Descoperă în rândurile de mai jos prin ce drame a trecut tânăra în trecut, dar și ce calități caută la partenerul viitor.

Cine este Paula Ionela Chirilă. Concurenta are un trecut tumultos. Prin ce drame a trecut și ce a dezvăluit, în ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii

Paula Ionela Chirilă are 22 de ani, a trăit cea mai mare parte a vieții în Italia și momentan este stabilită în Germania. Părinții săi au divorțat, mama și-a găsit fericirea alături de altcineva și abia după ce persoana respectivă a murit, tânăra a aflat că nu era tatăl ei natural. A fost dornică să ia legătura cu tatăl natural, însă cei doi nu au reușit să aibă, din diferite motive, o legătură puternică. Între timp, bărbatul care i-a fost tată natural s-a stins din viață, iar tânăra regretă că nu a reușit să comunice mai mult. Poartă, la gât, un medalion cu inițiala lui, „ca să umple golul” lăsat de acesta, prin absența din viața ei.

Mai mult decât atât, tânăra a avut un trecut tumultos și în plan sentimental.

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„Aveam 16 ani, nu știam că eram însărcinată, el ba voia, ba nu voia. Până la urmă a zis că nu vrea, am căzut în depresie după avort. A fost ceva foarte greu. El știa prin ce trec și nu îl interesa. După ce m-a lăsat pe mine s-a dus cu alta. Celalaltă pierdere a mea de sarcină a fost tot în această relație”, a spus tânăra, care a ales să încheie definitiv relația când a văzut dovezile de infidelitate.

„Eu chiar îmi doresc să găsesc pe cineva, să construiesc ceva diferit, să găsesc pe cineva loial, să ne purtăm respect, să fim acolo unul pentru celălalt”, a mai dezvăluit tânăra, care i-a impresionat pe toți cu faptul că vorbește extrem de bine limba română.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.