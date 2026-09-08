Mireasa, sezon 14. Cine este Ronaldo, noul concurent. Ce spune despre ultima lui relație

În emisia live de Mireasa de pe 8 septembrie 2026 a fost difuzată carte de vizită a lui Ronaldo, noul concurent. Tânărul a spus că dacă gpsește persoana potrivită, este pregătit să se însoare în Finala sezonului 14.

Ronaldo are 28 de ani, s-a născut în Hunedoara, dar de 9 ani locuiește în Timișoara. Este o persoană sportivă și și-ar dori ca iubita să-i împărtășească pasiunea pentru viața activă.

Cartea de vizită a lui Ronaldo a fost difuzată în emisia de pe 8 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

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Cine este Ronaldo, noul concurent din sezonul 14 Mireasa. Ce spune despre ultima lui relație: „Fosta mea iubită are o fetiță”

Până la 28 de ani a avut două relații importante: „Ultima relație s-a terminat acum 2 luni și jumătate. A fost decizia mea de a încheia relația. Consider că vina a fost 50-50. Mai mult eu am fost cel imatur, care nu a știut cum să pună problema în momentele respective. Ea are și o fetiță și m-a copleșit ideea asta, mi-ar fi plăcut ca lucrurile să evolueze mai lent”, a spus Ronaldo de la Mireasa.

Ronaldo într-o relație consideră că este romantic, lipicios, protector.

Întrebat de ce nu a venit de la începutul sezonului, Ronaldo a spus: „M-am gândit foarte mult dacă m-aș potrivi și am luat decizia să vin. Părinții mei mi-au spus să fac ce simt”, a spus tânărul.

Ronaldo este agent de vânzări, este zodia Pești, se descrie ca fiind un tip foarte onest, iar ultima lui relație s-a încheiat cu 2 luni și jumătate înainte de a veni la Mireasa. Își dorește o parteneră sinceră, feminină, sigură pe ea, care să-l respecte. În trecut, Ronaldo a muncit în străinătate: a fost plecat în Anglia un an, s-a întors în Timișoara, apoi a plecat 3 ani în Italia și a revenit din nou în Timișoara. Ca studii, Ronaldo este absolvent al Facultății de Economie și Afaceri Internaționale.

„Numele e de la tatăl meu. A fost jucător de fotbal și era pasionat de brazilianul Ronaldo. Am jucat și eu fotbal. Nu am mai putut să joc din cauza ligamentelor, dar am descoperit sala și e ok așa. Eu am urmărit emisiunea și înainte. Am urmărit sezonul cu Giovana și Sese, voiam să vin mai repede la Mireasa, dar am avut relație. Tot timpul a fost un gând de a încerca o expreiență de genul acesta. Pe lângă sală, îmi place să citesc, să mă plimb, să alerg. Am făcut foarte multe lucruri. Ce mi-a plăcut cel mai mult să fac a fost frizeria”, a mai spus Ronaldo din sezonul 14 Mireasa.