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Mireasa, sezon 14. Încălcare gravă de regulament. Simona Gherghe a anunțat sancțiunea: „Ești în cursa de eliminare”

Simona Gherghe a anunțat în emisia live de Mireasa de pe 8 septembrie 2026 o încălcare gravă a regulamentului și o sancțiune pe măsură.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 15:20 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 15:41
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Cursa de eliminare dintre Mircea și Emanuel a fost dezbătută de băieți. Deși este contrar regulamentului, Beleuț a trasat direcții referitoare la „moștenirea” pe care o lasă concurentul eliminat. Reamintim că la Mireasa „moștenirea” reprezintă nominalizarea pentru cursa de eliminare a unui concurent din casă, făcută de cel care a părăsit competiția cel mai recent.

Încălcare gravă de regulament la Mireasa. Simona Gherghe a anunțat sancțiunea. Ce băiat se alătură cursei de eliminare: „Orice faptă are și consecință!”

„O să spun doar atât: planurile mele s-au încheiat”, a spus Mircea în fața băieților, moment în care Andrei Beleuț a luat cuvântul.

„Mircea vrea să plece, Cine iese poate să-l ajute pe altul. Cine pleacă lasă o moștenire. Dacă sunteți mai mulți care vreți să ieșiți, țineți cont și de alții”, a spus Andrei Beleuț.

Discursul lui Andrei Beleuț despre moștenirea pe care o va lăsa concurentul eliminat au continuat, deși este împotriva regulamentului.

Imaginile în care se observă încălcarea de regulament a lui Andrei Beleuț au fost difuzate în emisia de pe 8 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Simona Gherghe a anunțat o sacnțiune aspră: intrarea în cursa de eliminare a celui care a încălcat regulamentul!

„De câte ori v-am zis să nu vorbiți despre eliminări? Beleuț, pari foarte interesat de moșteniri. Nu discutăm niciodată de votare, nominalizare. Cum fiecare faptă are și consecință, dăm un reset cursei de eliminare”, a spus Simona Gherghe.

„Sunt persoane aici cărora nu le place. Dacă sunt trei persoane care au spus că vor acasă, se pot ajuta”, a spus Andrei Beleuț.

Așadar, până vineri, în cursă se află: Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț!

Fanii Mireasa pot decide ce concurent părăsește emisiunea accesând cursa de eliminare disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa.

Întrebarea disponibilă în cursa de eliminare de la Mireasa valabilă până pe 11 septembrie este: Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?, variantele de răspuns fiind: Mircea, Emanuel, Andrei.

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